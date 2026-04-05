Suman 6 Muertos por Suero Vitaminado en Sonora e Identifican 9 Casos

Autoridades de Sonora informaron que suman seis muertos por la aplicación de suero vitaminado en una clínica homeopática de Hermosillo y, a la fecha, han confirmado al menos nueve personas afectadas.

En un comunicado emitido la media noche del sábado 4 de abril, hora local, y ya en los primeros minutos del domingo 5 de abril, tiempo del centro de México, la Secretaría de Salud Pública de la entidad, así como la Fiscalía General de Justicia del Estado, dieron los nuevos detalles.

Entre los nueve casos están los seis fallecidos, así como un paciente que actualmente se encuentra grave en el hospital y dos más que ya fueron dados de alta. La autoridad no precisó la ubicación de la persona internada ni cuándo salieron del nosocomio las otras dos víctimas.

"La Secretaría de Salud ha identificado, hasta el momento, nueve casos relacionados con estos hechos: seis defunciones, una persona hospitalizada en estado grave y dos personas dadas de alta por mejoría.

Video: Sepultan a Víctima de Suero Vitaminado en Hermosillo, Sonora; Autoridades Dan Detalles del Caso.

"Todos recibieron solución intravenosa suministrada por el médico que la prescribía, mezclaba y administraba", indicó el boletín firmado también por la Comisión Estatal de Protección Contra Riesgos Sanitarios del Estado de Sonora.

Asimismo, la Fiscalía de la entidad integró seis carpetas de investigación, correspondientes a las denuncias presentadas hasta este sábado.

En tanto, las soluciones encontradas en el establecimiento del médico continúan en análisis por instancias federales, se añadió, en referencia a los estudios enviados a laboratorios de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.

"Tras la verificación y clausura realizada el 1 de abril, no se han generado nuevos casos", se afirmó.

¿Qué ocurrió en la clínica?

El pasado 2 de abril, la Fiscalía de Sonora dijo que cuatro personas murieron luego de que les administraron sueros vitaminados mezclados y recetados por Jesús Maximiano Verduzco Soto, médico de una clínica homeopática de Hermosillo.

Como parte de las indagatorias, el 1 de abril se ejecutaron cateos en un inmueble ubicado en la colonia Jesús García, donde se aseguraron medicamentos, soluciones inyectables, botellas con líquidos, expedientes, equipo de cómputo y dispositivos de videograbación.

Video: En Hermosillo, Sonora, Investigan Muertes por Suero Vitaminado Aplicado para el Cansancio Crónico.

Entre las víctimas se encuentran Dinora Ontiveros, Jesús Héctor Almeida Flores, padre, y su hijo, Sebastián Almeida Cáñez; así como Catalina Figueroa. Medios locales informaron que la quinta víctima mortal fue Zahid Alberto Castro Lagarda, de 22 años, cuya madre ya denunció. No se ha reportado quién es la sexta persona muerta por estos hechos.

Los testimonios de familiares de los pacientes fallecidos acusan que el suero aplicado por el médico fue la causa de la muerte, ya que las víctimas tuvieron síntomas después de acudir a la clínica de Hermosillo. Aunque a algunos pacientes les diagnosticaron cosas como dengue o influenza, solo empeoraron.

Señalaron que los casos eran "atípicos", incluso para los propios médicos. También acusan que no les explicaron bien el contenido de los sueros. Por ello, consideran que pudo haber negligencia y que "envenenaron" a sus seres queridos.

La Secretaría de Salud federal dijo este sábado que da seguimiento a los casos para descartar cualquier riesgo sanitario. En tanto, la farmacéutica Rubio Pharma se deslindó del caso y aclaró que no produce ni distribuye ese tipo de suero. El médico no ha sido detenido.

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ASJ

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