Mañana Abre Registro la Beca de $4,000: ¿Para Quién Aplica y Cómo Recibir Apoyo Atizapán 2026?

Miles de alumnos tienen la oportunidad de obtener una ayuda económico extra, pues este lunes 6 de abril inicia el registro para la beca que da un apoyo de hasta 4 mil pesos en México, por eso acá te decimos quiénes pueden inscribirse y cómo solicitar el pago que dan las Becas Atizapán 2026.

Para tratar de adelantarnos y hacer que estuvieras enterado de este programa social, en una nota previa ya te dijimos los requisitos y documentos que necesitas para solicitar la Beca Atizapán y cuánto dan en cada una de las tres diferentes becas que ofrece el Gobierno de Atizapán de Zaragoza.

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¿Quién puede inscribirse a la Beca de 4 mil pesos en abril 2026?

Existen tres tipos de Becas Atizapán, por eso a continuación te contamos brevemente para quién aplica cada una y el monto que dan por beneficiario:

Beca de Vulnerabilidad Económica : Para estudiantes de educación básica, media superior y superior con residencia en Atizapán, que estudien en escuelas públicas dentro del territorio municipal. Da un apoyo de 3,000, 3,400 y 3,600 pesos .

: Para estudiantes de educación básica, media superior y superior con residencia en Atizapán, que estudien en escuelas públicas dentro del territorio municipal. Da un apoyo de . Beca de Excelencia Académica : Apoyo para estudiantes con un promedio mínimo de 9.7 en la escala de 0 a 10, que viven en Atizapán y realizan sus estudios de educación básica, media superior y superior en alguna institución educativa pública dentro del territorio municipal. De un apoyo de 4,000 pesos .

: Apoyo para estudiantes con un en la escala de 0 a 10, que viven en Atizapán y realizan sus estudios de educación básica, media superior y superior en alguna institución educativa pública dentro del territorio municipal. De un apoyo de . Beca por Diferentes Discapacidades: Este apoyo es para estudiantes con residencia en Atizapán de Zaragoza y presentan alguna discapacidad permanente. Ellos reciben un apoyo de 3,600 pesos.

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¿Cómo hacer registro a las Becas Atizapán 2026?

El registro de solicitudes de las Becas Atizapán 2026 inicia este lunes 6 de abril y termina hasta el próximo viernes 24 del mismo mes. La inscripción solamente podrá hacerse en línea en este link: https://becas.atizapan.gob.mx/. Para hacer una correcta inscripción, los padres de familia y aspirantes deberán contar con todos sus documentos de manera digital en formato PDF y cada uno con tamaño menor a 1 MB.

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Para este año las Becas Atizapán darán entrada a un total de 17,040 nuevos beneficiarios. Los resultados del registro serán dados a conocer el 8 de junio 2026.

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