Vuelve Pago del Bienestar: ¿Quiénes Cobran del 6 al 10 de Abril 2026? Letras y Apellidos por Día

Tras unos días de descanso por Semana Santa, esta semana vuelven los pagos del Bienestar correspondientes al calendario de abril 2026, por lo que en N+ te adelantamos quiénes cobran la Beca Rita Cetina del lunes 6 al viernes 10 de abril.

Recuerda que los depósitos de este apoyo por 1,900 pesos, que se reciben en la Tarjeta del Bienestar, avanzan en orden alfabético y de acuerdo a la primera letra del primer apellido del beneficiario. Por lo que en una nota previa ya te compartimos cómo queda el Calendario de Pagos de la Beca Rita Cetina de abril 2026.

Además, dado que este mes también hay depósitos de la Beca Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el Futuro, existe confusión sobre quiénes reciben pago doble y a qué bimestres corresponden.

Pero, ojo, porque si apenas hiciste el registro de tu hijo a la Beca Rita Cetina Primaria debes saber qué aún no le corresponde pago, dado que apenas se está procesando la información de los registros. Por lo que ya te explicamos qué sigue para los estudiantes de 1° a 6° de primaria que hicieron su inscripción.

Video: Vence Plazao para Gestión Trámite Beca Rita Cetina Bienestar Marzo 2026

¿Quiénes cobran la Beca Rita Cetina del 6 al 10 de Abril 2026? Letras y Apellidos

Entonces, volviendo a la idea principal, esta semana le toca cobrar a 11 letras del abecedario. Dado que el Calendario de Pagos inició el pasado miércoles 1 y se suspendió durante Jueves Santo y Viernes Santo, esta semana reciben sus depósito los siguientes beneficiarios

Lunes 6 de abril 2026 - Letra C

Martes 7 de abril 2026 - Letras D, E, F

Miércoles 8 de abril 2026 - Letra G

Jueves 9 de abril 2026 - Letras H, I, J, K, L

Viernes 10 de abril 2026 - Letra M

Recuerda que la letra del día que te toca cobrar corresponde a la primera letra de tu primer apellido, por lo que a continuación te compartimos una muestra de apellidos que recibirán 1,900 pesos en su tarjeta del Bienestar esta semana.

Es importante aclarar que si tu apellido no aparece en este listado no significa que no te pagarán, dado que se trata de ejemplos por cada una de las letras.

Apellidos que cobran Beca Rita Cetina por día

6 de abril - Letra C

Cruz

Castillo

Cortés

Caballero

Carbajal

7 de abril - Letras D, E, F

Dominguez

de la Cruz

Días

Delgado

Dolores

Estrada

Espinosa

Esparza

Elizondo

Espíndola

Fernández

Fuentes

Figueroa

Fonseca

Flores



8 de abril - Letra G

Gómez

Gutiérrez

González

Garcia

Guzmán

Galván

9 de abril - Letras H, I, J, K, L

Herrera

Huerta

Hernández

Huesca

Hurtado

Ibarra

Islas

Izquierdo

Iniesta

Iriarte

Juárez

Jiménez

Jaramillo

Jasso

Jaimes

Jeronimo

López

Luna Lara

Limón

Leal

Linares

10 de abril 2026 - Letra M

Martínez

Morales

Mendoza

Márquez

Macías

¿Cuánto da la Beca Rita Cetina en abril de 2026?

Julio León, coordinador Nacional de las Becas del Bienestar informó en su cuenta de X, que en abril reciben pago las familias de continuidad, es decir de estudiantes inscritos en Secundaria.

De modo que las familias con un solo alumno inscrito recibirán 1,900 pesos, mientras que por cada hijo adicional se les otorgarán 700 pesos más. Por ejemplo, las familias que tengan dos alumnos inscritos en secundaria recibirán 2,600 pesos.

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