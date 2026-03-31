¿Quiénes Cobran Beca Rita Cetina el Miércoles 1 y 8 de Abril 2026? Estos Apellidos Van de Pago

Si tu hijo recibe la Beca Rita Cetina, esto te interesa. A partir de este miércoles inician los depósitos del bimestre marzo-abril de 2026, por lo que en N+ te adelantamos qué apellidos cobran el 1 y 8 de abril, según el Calendario de Pagos de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar (CNBB).

Julio León, titular de dicha dependencia, dio a conocer que estos pagos caerán en las Tarjetas del Bienestar de las familias en Continuidad, es decir quienes ya han recibido al menos un depósito de la Beca Rita Cetina con anterioridad.

Aunque no es la única beca que tendrá pagos este mes, el pasado lunes 30 de marzo se dieron a conocer las fechas en las que habrá pago doble para beneficiarios de la Beca Benito Juárez, Jóvenes Escribiendo el Futuro y Gertrudis Bocanegra.

Pero, ojo, porque en el caso de la Beca Rita Cetina para Secundaria, el pago será sencillo, es decir que sólo recibirás los 1,900 pesos correspondientes al bimestre en curso.

Video: ¿Cómo Consultar los Depósitos de la Beca Rita Cetina?

¿Quiénes cobran la Beca Rita Cetina el 1 y 8 de abril de 2026? Letras y Apellidos

Dado que los depósitos se hacen en orden alfabético, y según la primera letra del primer apellido, el miércoles 1 de abril de 2026 tocará pago a aquellos alumnos cuyo primer apellido inicie con la letra A o B.

Mientras que para el miércoles 8 de abril será el turno de cobrar para los estudiantes cuyo primer apellido inicie con la letra G.

A continuación hallarás una muestra de los apellidos que cobrarán por cada uno de los días antes mencionados. Si tu apellido no aparece en este listado ni significa que no vas a recibir el depósito, toda vez que se trata de ejemplos y no de la lista definitiva.

Apellidos con A que cobran el 1 de abril de 2026

Ahumada

Aguilar

Álvarez

Acosta

Alfaro

Alonso

Alba

Acevedo

Ávila

Ayala

Alvarado

Antonio

Alonso

Arreola

Apellidos con B que cobran el 1 de abril de 2026

Bautista

Barrera

Beltrán

Bernal

Benitez

Bravo

Becerra

Barajas

Barrón

Blanco

Balderas

Bonilla

Becerril

Apellidos con G que cobran el 8 de abril de 2026

García

González

Gómez

Gutierrez

Guzmán

Guerrero

Gallegos

Galván

Garza

Galindo

Guevara

¿Cómo saber si ya me cayó depósito de la Beca Rita Cetina en abril 2026?

Además de estar pendiente del Calendario de Pago de la Beca Rita Cetina de abril 2026, también puedes utilizar los siguientes métodos para cerciorarte de que te fueron depositados los 1,900 pesos del bimestre.

App del Bienestar: Descarga la aplicación móvil del Banco del Bienestar en tu celular y consulta el saldo con los 16 dígitos de tu Tarjeta del Bienestar y tu NIP. Línea Bienestar: Llama al número 800 900 2000 y selecciona la opción "Consultar Saldo" para verificar el depósito. Cajero automático: Puedes hacer una consulta de saldo directamente en el Banco del Bienestar con tu Tarjeta.

Video: ¿Cómo Puedo Inscribir a Mi Hijo a la Beca Universal de Educación Básica Rita Cetina Gutiérrez?

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