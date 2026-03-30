Calendario de Pagos Beca Rita Cetina de Abril 2026: Lista Completa de Letras que Cobran por Día

Buenas noticias para los beneficiarios de la Beca Rita Cetina: a partir del miércoles 1 de abril de 2026 inician los depósitos del bimestre. Y para que tengas claro cuándo le corresponde cobrar a tu hijo, en N+ te damos a conocer el calendario de pagos con las letras que cobran cada día.

La información sobre las fechas de pago del bimestre marzo-abril del ciclo escolar 2025-2026 fueron dadas a conocer por el coordinador Nacional de Becas para el Bienestar del Gobierno de México, Julio León, a través de sus redes sociales.

Pero, ojo, porque este calendario sólo aplica a las familias de continuidad, es decir quienes ya han recibido al menos un depósito del apoyo en Tarjeta del Banco del Bienestar. Mientras que aquellas familias que apenas se registraron al apoyo para uniformes y útiles escolares Beca Rita Cetina Primaria serán notificados más adelante sobre las fechas de pago.

De hecho, en una nota previa ya te explicamos qué sigue tras hacer el registro al apoyo del Bienestar por 2,500 pesos para alumnos de Primaria, así como qué se sabe sobre el depósito de este recurso.

Video: Incorporación a la Beca Rita Cetina Para Alumnos de Secundaria: Esto Necesitas Saber

Calendario de Pagos Beca Rita Cetina Abril 2026: Letras que cobran por día

Ahora bien, el calendario de pagos de la Beca Rita Cetina que corresponde al bimestre marzo-abril de 2026, iniciará el miércoles 1 y concluirá el jueves 16 del mismo mes.

Recuerda que el calendario transcurre en orden alfabético, de acuerdo a la inicial del primer apellido de los estudiantes. De modo que los depósitos por letra quedarán de la siguiente manera:

Miércoles 1 de abril cobran alumnos cuyo apellido inicia con las letras A o B

cobran alumnos cuyo apellido inicia con las letras Lunes 6 de abril cobran alumnos cuyo apellido inicia con la letra C

cobran alumnos cuyo apellido inicia con la letra Martes 7 de abril cobran alumnos cuyos apellidos inician con las letras D, E o F

cobran alumnos cuyos apellidos inician con las letras Miércoles 8 de abril cobran alumnos cuyo apellido inicia con la letra G

cobran alumnos cuyo apellido inicia con la letra Jueves 9 de abril cobran alumnos cuyo apellido inicia con las letras H, I, J, K o L

cobran alumnos cuyo apellido inicia con las letras L Viernes 10 de abril cobran alumnos cuyo apellido inicia con la letra M

cobran alumnos cuyo apellido inicia con la letra Lunes 13 de abril cobran alumnos cuyo apellido inicia con las letras N, Ñ, O, P

cobran alumnos cuyo apellido inicia con las letras Martes 14 de abril cobran alumnos cuyo apellido inicia con la letra R

cobran alumnos cuyo apellido inicia con la letra Miércoles 15 de abril cobran alumnos cuyo apellido inicia con la letra S

cobran alumnos cuyo apellido inicia con la letra S Jueves 16 de abril cobran alumnos cuyo apellido inicia con las letras T,U,V,W,X,Y o Z

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Dado que la primera semana de abril transcurre la Semana Santa, los depósitos de la Beca Rita Cetina se suspenderán durante el jueves 2 de abril (Jueves Santo) y viernes Santo (Viernes Santo), además de los fines de semana.

Por lo que el depósito se retomará el lunes 6 del mismo mes para continuar con el calendario de forma regular.

Recuerda que los depósitos se hacen a la Tarjeta del Bienestar que te fue entregada cuando realizaste el registro de tu hijo.

¿Cuánto recibiré de la Beca Rita Cetina en abril de 2026?

El depósito que se hará entre el 1 y 16 de abril corresponde a las familias de continuidad, es decir de estudiantes inscritos en Secundaria. Así, las familias con un solo alumno inscrito recibirán 1,900 pesos, mientras que por cada hijo adicional se les otorgarán 700 pesos más.

De modo que familias que tengan dos alumnos inscritos en secundaria recibirán 2,600 pesos durante abril. Si en casa también hay alumnos inscritos en la prepa o bachillerato, te adelantamos cuándo sale el calendario de la Beca Benito Juárez.

Video: ¿Tienes Hijos en Secundaria? Esto debes Saber Sobre la Tarjeta ‘Mi Beca para Empezar’

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