¿Cuándo Sale el Calendario de Pagos Beca Rita Cetina y Benito Juárez de Abril 2026? Fechas

En abril 2026 se realizará una nueva dispersión para millones de beneficiarios y muchos de ellos ya se preguntan cuándo sale el calendario de pagos de la Beca Rita Cetina, de la Benito Juárez y de Jóvenes Escribiendo el Futuro. Por ello, acá te decimos las fechas en las que podría publicarse.

Recientemente, el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado y el Coordinador Nacional de Becas Bienestar, Julio León, confirmaron que los apoyos para estudiantes de preparatorias y universidades darán un pago doble en abril 2026, debido a que no se depositaron en el mes de febrero.

Por otra parte, los beneficiarios de la Beca Rita Cetina de secundaria continuarán recibiendo su apoyo de forma regular, mientras que se informó cuándo pagarán el apoyo de útiles y uniformes escolares para los alumnos de primaria que hicieron su registro este mes.

¿Cuándo anuncian calendario de Beca Rita y Benito Juárez de abril 2026?

Se espera que el Coordinador Nacional de Becas Bienestar, Julio León, anuncie el calendario de pagos de la Beca Rita Cetina, de la Benito Juárez y de Jóvenes Escribiendo el Futuro en los primeros días de abril, de acuerdo con lo que han manejado previamente estos programas.

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La fecha estimada de la publicación del calendario de las Becas Benito Juárez y Rita Cetina sería el lunes 6 de abril de 2026, debido a que se atraviesa la Semana Santa, por lo cual los depósitos comenzarían hasta la segunda semana del mes.

Aunque es importante señalar que la dispersión pasada de la Beca Rita Cetina de secundaria se retrasó varios días, ya que el pago comenzó hasta el 18 de febrero y se alargó hasta el día 27 del mismo mes. Por esta razón se recomienda a los beneficiarios tener paciencia, ya que las fechas pueden variar.

Posible calendario de Beca Rita y Benito Juárez abril 2026

En caso de que las fechas de pago de la Beca Benito Juárez y Rita Cetina se publiquen en los primeros días de abril 2026, así quedaría el calendario de depósitos el cual avanza en orden alfabético de acuerdo a la letra inicial del primer apellido de los beneficiarios:

Letras A, B, C: Lunes 6 de abril.

Letras D, E, F: Martes 7 de abril.

Letra G: Miércoles 8 de abril.

Letras: H, I, J, K, L: Jueves 9 de abril.

Letra M: Viernes 10 de abril.

Letras N, Ñ, O, P, Q: Lunes 13 de abril.

Letra R: Martes 14 de abril.

Letras S, T, U, V, W, X, Y, Z: Miércoles 15 de abril.

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Estas fechas son un pronóstico sobre qué días caen los pagos de los apoyos de acuerdo con lo que ha manejado la Coordinación Nacional de Becas Bienestar, por lo que se recomienda esperar al anuncio oficial de las autoridades.

¿Cuánto pagan la Beca Rita y Benito Juárez en abril 2026?

Debido a que son tres programas diferentes, los beneficiarios recibirán alguno de los siguientes montos en el mes de abril, de acuerdo con la beca que les toca recibir, que en el caso de la Beca Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el Futuro el pago es doble:

Beca Rita Cetina secundaria: 1,900 pesos por familia, más 700 pesos por cada estudiante extra. Beca Benito Juárez: 3,800 pesos por los bimestres de enero-febrero y marzo-abril. Jóvenes Escribiendo el Futuro: 11,600 pesos por los bimestres de enero-febrero y marzo-abril.

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