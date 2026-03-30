Calendario de Pagos Beca Benito Juárez Abril 2026: Fechas y Letras que Cobran Doble por Día

Buenas noticias para los estudiantes. La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar del Gobierno de México ya anunció como queda el Calendario de Pagos de la Beca Benito Juárez Abril 2026, que en esta ocasión contempla depósito doble y en N+ te adelantamos cómo quedan las fechas de depósito y qué letras cobran por día.

Así sabrás qué día verás reflejado tu pago por 3,800 pesos en tu tarjeta del Banco del Bienestar, correspondiente a los dos primeros bimestres de año. Recuerda que esta beca está destinada a estudiantes de Educación Media Superior y se entrega durante los 5 bimestres que dura el ciclo escolar.

El Gobierno de México recordó que en esta ocasión los beneficiarios de la Beca Benito Juárez, así como de Jóvenes Escribiendo el Futuro recibirán un pago doble, por los bimestres enero-febrero y marzo-abril de 2026.

Dado el interés que genera el pago de la Beca Benito Juárez, ya te explicamos cómo verificar si te cayó el depósito. Además del Calendario de Pagos de la Beca Rita Cetina para Abril 2026.

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Calendario de pago doble Beca Benito Juárez Abril 2026: Letras por día

Si estás entre los beneficiarios de este apoyo económico del Gobierno de México, te interesa saber cómo quedó el Calendario de Pagos de abril 2026 que dio a conocer la Coordinación Nacional de Becas del Bienestar.

Como en otras ocasiones el depósito a los beneficios de la Beca Benito Juárez se hace de forma escalonada y según la primera letras del primer apellido. Para que tengas claro el día exacto que te toca cobrar, te compartimos el calendario de letras por día.

Lunes 13 de abril 2026 cobran letras A, B

cobran letras Martes 14 de abril 2026 cobran letras C

cobran letras Miércoles 15 de abril 2026 cobran letras D, E, F

cobran letras Jueves 16 de abril 2026 cobra letra G

cobra letra Viernes 17 de abril 2026 cobran letras H, I , J , K, L

cobran letras Lunes 20 de abril 2026 cobra letra M

cobra letra Martes 21 de abril 2026 cobran letras N, Ñ, O, P, Q

cobran letras Miércoles 22 de abril 2026 cobra letra R

2026 cobra letra Jueves 23 de abril 2026 cobra letra S

cobra letra Viernes 24 de abril 2026 cobran letras T, U , V, W, X, Y, Z

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¿Cuáles son los requisitos para recibir la Beca Benito Juárez en 2026?

A diferencia de la Beca Rita Cetina, que es de carácter universal, para poder recibir este apoyo debes cumplir con una serie de requisitos que se enlistan a continuación:

Estar inscrito en una escuela pública de nivel Bachillerato o Profesional Técnico Bachiller

No recibir otra beca con el mismo fin otorgada por programas federales

Se da prioridad a estudiantes de escuelas ubicadas en localidades prioritarias: indígenas, menos de 50 habitantes, con muy alto grado de marginación, telebachilleratos comunitarios, telebachilleratos

Video: Abren Convocatoria de Beca-Terapias para Niños, Adolescentes y Adultos en Sonora

¿Cómo checar si me cayó el Pago Doble en mi Tarjeta del Bienestar?

Una vez que la letra de tu primer apellido haya salido en el calendario, puedes consultar el saldo de tu tarjeta para saber si ya recibiste el pago doble por 3,800 pesos en tu cuenta. Aquí te explicamos paso a paso cómo consultarlo desde tu app del Banco Bienestar

Ve a tu tienda de apps y descarga "Banco del Bienestar" Acepta los términos y condiciones Escribe el número de tu celular Escribe los 16 dígitos de tu tarjeta y tu NIP del cajero automático Genera una contraseña y confírmala Inicia sesión y consulta "Saldo y Movimientos"

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