¿Se Supende Próximo Pago de Beca Rita Cetina? Días Sin Depósito en Calendario de Abril 2026

Oficialmente se ha revelado el calendario de pago de la Beca Rita Cetina correspondiente al mes de abril 2026. Sin embargo, para el infortunio de las y los beneficiarios del apoyo para secundaria, la lista de fechas de depósito viene acompañada de una mala noticia: se suspende la dispersión algunos días, por lo que ciertos becarios se verán afectados. En N+ te compartimos los días y letras sin pago.

El coordinador nacional de Becas para el Bienestar, Julio León, difundió este lunes el calendario oficial de dispersión para el apoyo universal de educación básica. Luego de la espera, durante la que se llevó a cabo el registro para alumnos de primaria, quienes recibirán este apoyo por primera vez este año.

¿Se suspende el próximo pago de la Beca Rita Cetina?

De acuerdo con el calendario de abril 2026, el próximo pago de la beca Rita Cetina se suspenderá durante varios días, pese a iniciar desde el miércoles 1 de abril 2026.

Esto se debe a que los días de dispersión cruzan semana santa.

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