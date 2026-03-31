Pago de Beca Rita Cetina Primaria: ¿A Qué Beneficiarios Les Dan Apoyo en Abril 2026? Calendario

Los pagos de la Beca Rita Cetina de primaria se realizarán desde los primeros días de abril de 2026, por lo que si estás a la espera de cobrar, acá te decimos a qué beneficiarios les darán su apoyo este mes y el calendario con el cual se depositará en orden alfabético.

Luego de que en marzo se realizara el registro de la Beca Rita Cetina para alumnos de primero a sexto de primaria, los padres de familia ya se preguntan cuándo recibirán el apoyo de útiles y uniformes escolares de 2,500 pesos, y Julio León, coordinador nacional de Becas Bienestar, ya reveló esta información.

Así, los beneficiarios de la Beca Rita Cetina de primaria se preparan para cobrar su apoyo económico del bimestre de marzo-abril 2026, por lo que es importante que conozcan las fechas de pago para que sepan cuándo cae su depósito este mes.

Calendario de pagos Beca Rita Cetina Primaria abril 2026

Los pagos para los beneficiarios de primero a sexto de primaria comenzarán el 1 de abril y terminarán el próximo 16 de abril de 2026, y los depósitos se realizarán en orden alfabético de acuerdo con la letra inicial del primer apellido de los becarios. Estas son las fechas:

Miércoles 1 de abril: letras A, B .

. Lunes 6 de abril: letra C .

. Martes 7 de abril: letras D, E, F .

. Miércoles 8 de abril: letra G .

. Jueves 9 de abril: letras H, I, J, K, L .

. Viernes 10 de abril: letra M .

. Lunes 13 de abril: letras N, Ñ, O, P .

. Martes 14 de abril: letra R .

. Miércoles 15 de abril: letra S .

. Jueves 16 de abril: letras T,U,V,W,X,Y, Z.

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¿Qué beneficiarios de Beca Rita Cetina Primaria cobran en abril 2026?

Los beneficiarios de primaria contemplados en el calendario de pagos de la Beca Rita Cetina de abril 2026 son aquellos catalogados como de continuidad, es decir que ya cuentan con su tarjeta del Banco del Bienestar y que han recibido al menos un depósito previo.

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Se trata de becarios que eran parte de la Beca Benito Juárez de nivel básico, preescolar, primaria y secundaria, y que con la creación de la Beca Rita Cetina pasaron a formar parte de este nuevo programa. Estos beneficiarios recibirán un pago de 1,900 pesos.

De esta manera, los estudiantes que se registraron en el mes de marzo a la Beca Rita Cetina de primaria deberán seguir esperando para recibir su apoyo de útiles y uniformes escolares de 2,500 pesos, pues se tiene programado que la entrega de tarjetas del Bienestar se realice en mayo y el pago se haga hasta julio o agosto 2026.

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