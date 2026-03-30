Calendario Jóvenes Escribiendo el Futuro y Gertrudis Bocanegra Abril 2026: Fechas y Letras

Luego de una larga espera, este lunes la Coordinación de Beca para el Bienestar Benito Juárez (CNBB) ha dado a conocer el calendario de pagos de Jóvenes Escribiendo el Futuro y Beca Gertrudis Bocagra, que llega con un depósito doble en abril 2026. En N+ te compartimos la lista oficial de letras y fechas.

Después de que en el primer bimestre no se realizara el depósito del apoyo, Bienestar confirmó que ya hay fechas para distribución de los apoyos para los estudiantes de nivel superior, así como los que reciben la nueva beca.

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Calendario de pagos Jóvenes Escribiendo el Futuro y Beca Getrudis Bocanegra

Ante las preguntas de cuándo llegaría el pago de la beca Jóvenes Escribiendo el Futuro y la dispersión de la Gertrudis Bocanegra, la CNBB reveló el calendario este lunes y no solo eso, sino que confirmó también que llegará un depósito doble.

Lo que debes saber, sin embargo, es que la distribución del apoyo no comenzará iniciando el mes, pues primero se realizará la de la Beca Rita Cetina.

Como en otras ocasiones, el depósito a los beneficios de las Becas Jóvenes Escribiendo el Futuro y Gertrudis Bocanegra se hace de forma escalonada y según la inicial del primer apellido. Para que tengas claro el día exacto que te toca cobrar, te compartimos el calendario de letras por día.

Lunes 13 de abril 2026: letras A, B

letras A, B Martes 14 de abril 2026: letras C

letras C Miércoles 15 de abril 2026: letras D, E, F

letras D, E, F Jueves 16 de abril 2026: letra G

letra G Viernes 17 de abril 2026: letras H, I , J , K, L

letras H, I , J , K, L Lunes 20 de abril 2026: letra M

letra M Martes 21 de abril 2026: letras N, Ñ, O, P, Q

letras N, Ñ, O, P, Q Miércoles 22 de abril 2026: letra R

letra R Jueves 23 de abril 2026: letra S

letra S Viernes 24 de abril 2026: letras T, U , V, W, X, Y, Z

Calendario de Becas Benito Juárez correspondiente a abril 2026. Imagen: CNBB

¿Cuánto cae de Jóvenes Escribiendo el Futuro y Beca Gertrudis Bocanegra?

La Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro, que se otorga a estudiantes de educación superior hasta por un máximo de 45 meses, entrega un monto bimestral de $5,800 pesos, pero al no haberse realizado el pago del primer periodo de 2026, se entregará la cantidad de $11,600 pesos en abril 2026.

Mientras que la Beca Gertrudis Bocanegra consta de un monto regular de $1,900 pesos, que se entregan bimestralmente. Te recordamos que este programa está enfocado en el apoyo para el transporte para estudiantes de educación superior de hasta 29 años de edad.

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¿Cómo checar si ya cayó el pago doble?

Una vez que la letra de tu primer apellido haya salido en el calendario, puedes consultar el saldo de tu tarjeta para saber si ya recibiste el pago doble en tu cuenta. Aquí te explicamos paso a paso cómo consultarlo desde tu app del Banco Bienestar:

Ve a tu tienda de apps y descarga "Banco del Bienestar" Acepta los términos y condiciones Escribe el número de tu celular Escribe los 16 dígitos de tu tarjeta y tu NIP del cajero automático Genera una contraseña y confírmala Inicia sesión y consulta "Saldo y Movimientos"

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