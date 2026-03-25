Pago Doble de Becas Bienestar en Abril 2026: ¿Qué Alumnos Cobran 11,600 Pesos y Quiénes 3,800?

Buenas noticias para los beneficiarios de las Becas del Bienestar, en abril de 2026 recibirán un pago doble, y en N+ te adelantamos qué alumnos recibirán 11,600 y quiénes 3,800 pesos en su Tarjeta del Banco del Bienestar.

Los depósitos se harán a las cuentas de los alumnos inscritos en las Becas Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el Futuro, luego de que en febrero 2026 no recibieron el pago correspondiente por el primer bimestre del año: enero-febrero.

De hecho, en una nota previa ya te adelantamos cuándo sale el calendario de pagos de la Beca Benito Juárez, y cuáles son los apellidos que cobran primero.

Recuerda que, tal como ocurre con otras Becas y Pensiones del Bienestar, los depósitos se hacen en orden alfabético y de acuerdo a la primera letra del primer apellido.

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Entonces, ¿qué alumnos cobran 11,600 pesos y quiénes 3,800?

Ahora bien, resolviendo la consulta inicial sobre el monto que recibirán los beneficiarios de las Becas del Bienestar en abril 2026, la respuesta es: depende del apoyo al que estén inscritos.

Es decir que si tu hijo está inscrito en la Beca Benito Juárez, para jóvenes que cursan la prepa o el bachillerato, el monto que recibirán en su cuenta será de 3 mil 800 pesos. Esto dado que se les depositará el apoyo acumulado de dos bimestres, correspondientes a 1,900 pesos cada uno.

Mientras que en el caso de Jóvenes Escribiendo el Futuro, se les depositarán 11 mil 600 pesos correspondientes a dos bimestres con pagos de 3,800 pesos en cada uno.

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¿Por qué no habían depositado la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro y Beca Benito Juárez en 2026?

De acuerdo con Julio León, coordinador Nacional de Becas para el Bienestar del Gobierno de México, Julio León, el atraso en el pago de los apoyos del Bienestar responde a un tema administrativo.

Por lo que el depósito de los dos primeros bimestres se juntó luego de completarse la carga de la matrícula en los subsistemas educativos y su validación.

De modo que el dinero que se verá reflejado en la cuenta queda de la siguiente manera:

Beca Universal Benito Juárez

Pago en abril: 3,800 pesos

Bimestres: enero-febrero y marzo-abril de 2026

Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro

Pago en abril: 11,600 pesos

Bimestres cubiertos: enero-febrero y marzo-abril

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