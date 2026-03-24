Abre Registro Beca UNAM 2026 para Mujeres: Requisitos y Cómo Pedir Apoyo de 5,700 Pesos

Si eres mujer y estudiante, esto te interesa. Ya abrió el registro a la Beca UNAM para universitarias que entrega 5,700 pesos a las beneficiarias, por lo que en N+ te damos a conocer los requisitos para aplicar a este apoyo económico, así como las fechas clave en el proceso de inscripción.

El registro a la Beca para las Mujeres Universitarias Julieta Norma Fierro Gossman de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), para el ciclo escolar 2026-2, está dirigida a las alumnas inscritas en las carreras del Consejo Académico del Área Fisicomatemáticas e Ingenierías.

Aunque no es el único apoyo económico otorgado por la UNAM, en enero estuvo abierta la convocatoria de Becas por la Ciencia 2026-1, mientras que el Gobierno de México impulsa la beca "Jóvenes Escribiendo el Futuro" para estudiantes de licenciatura.

Video: Ingreso a Licenciatura UNAM 2026: Todo lo que Debes Saber de la Convocatoria para Examen

Requisitos para pedir la Beca UNAM que entrega 5,700 pesos

De modo que si estás interesada en aplicar a esta beca que otorga 5,700 pesos a sus beneficiarias, debes asegurarte de cumplir los requisitos que se enlistan a continuación.

Estar inscrita en una licenciatura del Consejo Académico de las Áreas Fisicomatemáticas e Ingenierías del Consejo Académico de las Áreas Fisicomatemáticas e Ingenierías en sistema abierto o a distancia.

Ser alumna con regularidad académica, conforme a la información de la Dirección General de Administración Escolar (DGAE), reportada previo a la asignación de la beca (regularidad por asignaturas requeridas PDE y regularidad por asignaturas estructura PDE)

Tener un primero general igual o mayor a 8.5 (excepto alumnas de primer ingreso)

Tener un ingreso mensual familiar de hasta 9 salarios mínimos

No contar con un beneficio equivalente

Las alumnas que soliciten la beca deben contar con una cuenta de correo electrónico con CURP y número de teléfono para ser localizadas

No estar sancionadas conforme a legislación universitaria

Ten en cuenta que todas las alumnas que estén interesadas deben hacer su registro a la Beca para las Mujeres Universitarias Julieta Norma Fierro Gossman a través del Sistema INTEGRA (wwww.integra.unam.mx)

Pero ojo, porque sólo las alumnas que estén inscritas en los siguientes planteles, tienen oportunidad de aplicar:

Facultad de Ciencias

Facultad de Química

Facultad de Ingeniería

FES Cuautitlán

FES Acatlán

FES Aragón

FES Zaragoza

ENES Morelia

ENES Juriquilla

ENES Mérida

Instituto de Energías Renovables

Centro de Nanociencias y Nanotecnología

Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada

Instituto de Investigaciones Matemáticas Aplicadas y en Sistemas

Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra

Historia Relacionada: SCJN Determina que la UNAM No Puede Cobrar a Alumno por Curso para Titulación

Fechas clave Registro Beca para Mujeres Universitarias de la UNAM y monto del apoyo

Si estás segura que cumples con los requisitos antes mencionados, entonces debes conocer el cronograma planteado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), para la recepción de solicitudes.

Recepción de solicitudes : 18 de marzo al 6 de abril de 2026

: 18 de marzo al 6 de abril de 2026 Publicación de Resultados: 30 de abril de 2026

Ahora bien, el pago de la beca se realizará por transferencia electrónica. Se trata de un depósito único por 5,700 pesos que contempla el semestre 2026-2 y se realiza a las universitarias que una vez seleccionadas, cumplan en tiempo y forma con la documentación.

Video: Pumas de la UNAM Presenta a "Goya", Su Nueva Mascota para Promover la Igualdad de Género

Historias Recomendadas