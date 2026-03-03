SCJN Determina que la UNAM No Puede Cobrar a Alumno por Curso para Titulación

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que la UNAM debe otorgar de forma gratuita los cursos que considere como requisito para otorgar el título de licenciatura. La Suprema Corte otorgó un amparo a un estudiante que impugnó el cobro de tres mil pesos por un curso de comprensión de lengua extranjera.

En un comunicado la Corte señaló que esta decisión ayudar a garantizar la gratuidad de la educación superior en México.

La UNAM deberá devolver el pago correspondiente al curso.

SCJN determina que la UNAM no podía cobrar a alumno por curso requisito para licenciatura

Este 3 de marzo, la Suprema Corte otorgó un amparo a un estudiante de Derecho que impugnó el cobro de 3 mil pesos por un curso indispensable para obtener su título. Se trataba de un curso de comprensión de lectura en lengua extranjera, cuyo dominio exige la UNAM para la titulación de licenciatura.

Por mayoría de siete votos, los ministros determinaron que todos los cursos que la UNAM exija como requisito para la titulación deben impartirse de forma gratuita. Al respecto, la Suprema Corte señaló en un comunicado:

“Cuando un curso forma parte esencial de la estructura de la licenciatura y constituye el único medio efectivo para cumplir un requisito de titulación, no debe generar un cobro adicional al estudiantado”.

El primer juzgado que trató la demanda del alumno de la modalidad abierta de Derecho negó el amparo, al considerar que no se contravenía la gratuidad en la educación superior. En aquella ocasión el juez determinó que el curso solo otorgaba a los alumnos más opciones para cumplir con los requisitos de titulación y que existían otros cursos gratuitos que podían otorgar la certificación exigida por la Máxima Casa de Estudios.

Ordenan a la UNAM que devuelva pago por curso de comprensión de idiomas

No obstante, el estudiante interpuso un recurso de revisión que llegó a la Suprema Corte. Según el proyecto presentado por el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz, la UNAM debe extender la gratuidad de la educación a los elementos esenciales que permiten acceder a la titulación.

Además de ordenar a la UNAM que garantice el derecho del alumno a la educación gratuita, la Corte ordenó a la Facultad de Derecho que devuelva el pago correspondiente al curso.

Cabe señalar que este criterio no invalidará de forma automática los cobros por requisitos necesarios para la titulación. Quienes se encuentren en una situación semejante a la del estudiante de la UNAM deberán acudir a un juicio de amparo.

