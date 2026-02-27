Sesiona el Pleno de la SCJN por Primera Vez Fuera de sus Instalaciones de la Ciudad de México

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sesionó este jueves fuera de sus instalaciones de la Ciudad de México.

Es la primera vez que esto ocurre desde 1917, los ministros estuvieron en Tenejapa, Chiapas, ante miles de personas, para atender temas relacionados con los derechos de comunidades indígenas.

Es la plaza central de Tenejapa, en Los Altos de Chiapas. Su día a día es el ir y venir del mercado y las asambleas comunitarias.

Este jueves 26 de febrero, esa plaza se transformó en algo inédito: la sede itinerante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que, por primera vez, sesionó en territorio tzotzil.

Los ministros fueron recibidos por integrantes de La Candelaria, comunidad que durante cinco años exigió que se reconociera su gobierno comunitario y con ello se les otorgaran recursos para ejercer su libre autodeterminación.

Bajo una carpa blanca que resguardó a más de 2 mil asistentes que ocuparon sillas de madera plegables, destacaba el murmullo de autoridades tradicionales hablando en sus lenguas originarias: tzotzil y tzeltal.

En el lugar no hubo alfombras, estrados solemnes, ni togas; los ministros se instalaron ataviados con trajes tradicionales de Tenejapa. Ocuparon una mesa e iniciaron con su labor de impartir justicia. El gesto no fue menor, pues resolverían la manera de acercar la justicia constitucional a quienes, por generaciones, han demandado el reconocimiento y ejercicio pleno a su autonomía.

Hugo Aguilar Ortiz, ministro presidente de la SCJN, indicó:

Este es el nuevo rostro de la justicia, una justicia que va a caminar de la mano con el pueblo, que va a atender a la gente que muchas veces está en el último lugar de la lista de prioridades. Hoy, es un día histórico para nuestro país

“Estoy contenta que haya llegado aquí al municipio de Tenejapa y que vayan a favor de los pueblos originarios con sus tradiciones, y que nos escuchen como gente de los pueblos originarios, porque a veces no nos escuchan o no tenemos ese derecho que merecemos; a veces no nos dan ese derecho o por no hablar el español veo mucha discriminación”, señaló Petrona Gómez integrante de los pueblos originarios.

Sesión

Mientras los ministros deliberaban, fue necesario recurrir a traductores, cuya voz trasmitían cada argumento jurídico. Los ancianos miraban sorprendidos, las mujeres bordaban para aprovechar el tiempo y algunos jóvenes alzaban sus teléfonos para registrar el momento.

Al final, la resolución a favor de la comunidad y la imagen poderosa de una Corte que salió de su recinto para instalarse en el corazón de una comunidad.

La sesión concluyó como un acto político con diversos oradores, incluido el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez.

Con información de Jessica Murillo

