SCJN Determina que Ministra Yasmín Esquivel Puede Participar en Casos Relacionados con la UNAM

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó hoy, 8 de enero de 2026, que la ministra Yasmín Esquivel no está impedida de conocer y participar en asuntos relacionados con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Lo anterior luego del juicio por presunto plagio de su tesis de licenciatura.

Cabe señalar que fue la propia ministra Esquivel Mossa quien pidió que la nueva integración de la Corte votara si había alguna causa de impedimento para analizar un asunto relacionado con la Máxima Casa de Estudios, listado para hoy.

Lenia Batres pide congruencia

Y aunque por unanimidad se rechazó la existencia de algún impedimento, la ministra Lenia Batres pidió congruencia al recordar que fue la propia Yasmín Esquivel Mossa quien, en sesión de Segunda Sala, se declaró impedida para participar en dos asuntos relacionados con la UNAM.

Si la propia ministra, en este caso, asume que ya no tiene interés personal por haber estado involucrada en un asunto muy conocido contra la Universidad Nacional Autónoma de México por haber llevado, bueno, haber sido cuestionada en el caso de sus tesis, pues yo no tengo ningún problema, estaré asumiendo el impedimento que ella misma plantee.

“Sí sería positivo que en esta Corte, pues fuéramos congruentes en los asuntos en los que nos declaramos impedidos, antes y después. Al haber cesado la animadversión de la ministra, considero que no hay impedimento”, añadió Batres.

En contexto:

La polémica de la tesis de Esquivel estalló en diciembre de 2022.

El proceso para resolver la legitimidad de su tesis de 1987 se realizó por la vía civil en materia de derechos de autor.

Se trata de la tesis de licenciatura titulada: “Inoperancia de los sindicatos en los trabajadores de confianza del artículo 123 apartado A”.

Edgar Ulises Báez, la presunta víctima del plagio, no acudió a defenderse.

Las pruebas de la defensa de la ministra consistieron en dictámenes en materia de documentoscopía, grafoscopía, análisis de lingüística y hermenéutica, línea del tiempo, entre otras.

Previamente, un Comité de Ética de la UNAM señaló que la ministra había copiado parte sustancial del trabajo de titulación presentado un año antes por Báez.

