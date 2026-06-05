¿Cuándo Reabre Tren Interoceánico para Pasajeros? Sheinbaum Anuncia Nuevo Trazo

La presidenta Sheinbaum anunció un nuevo trazo de la ruta del Interoceánico en zona de curvas y rehabilitación en algunos tramos

Descarrilamineto Tren InteroceánicoDescarrilamineto Tren Interoceánico en 2025. Foto: Cuartoscuro | Archivo
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