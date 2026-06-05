¿Cuándo Reabre Tren Interoceánico para Pasajeros? Sheinbaum Anuncia Nuevo Trazo

Este viernes, 5 de junio de 2026, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, habló sobre la reapertura del Tren Interoceánico para pasajeros.

Durante la mañanera de hoy en Coatzacoalcos, Veracruz, la presidenta Sheinbaum indicó que por ahora el Interoceánico está funcionando para carga, por seguridad, pero no para pasajeros, y adelantó que se cambiará el trazo de la ruta en zona de curvas.

Vamos a hacer una inversión muy importante para cambiar el trazo, sobre todo en la zona de curvas, en las más pronunciadas, que están llegando a Salina Cruz, esta semana o la próxima la empresa entrega sus recomendaciones para la seguridad del uso del tren para pasajeros.

Rehabilitación en tramos del Tren Interoceánico

La titular del Ejecutivo Federal explicó que una vez que se entreguen estas recomendaciones iniciarán “los trabajos tanto de mejora operativa”, y explicó que es necesario rehabilitación en algunos tramos.

Iniciamos un nuevo trazo en la parte sur que permite evitar una zona que se llama las Orejas de Conejo y justo donde fue el accidente, para evitar estas curvas pronunciadas y dar mayor seguridad.

Adelantó que en unas dos o tres semanas “estamos en condiciones de informar cuándo iniciaría la operación del tren de pasajeros”.

Aseguró que todas las familias de la víctimas que murieron o resultaron heridas en el accidente del Tren Interoceánico tuvieron una reparación del daño.

Hubo una resolución técnica de la fiscalía y se apoyó a todas las familias que perdieron un familiar o resultaron heridas, todas tuvieron una reparación del daño.

Conferencia mañanera completa:

Con información de N+

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