Mañana Inician Pagos de Becas Bienestar Abril 2026: ¿Quiénes Cobran Primero y Cuánto Depositan?

Mañana, la Coordinación Nacional de Becas Bienestar iniciará los pagos de abril 2026 para millones de estudiantes de secundaria, preparatoria y universidad, y acá te decimos quiénes cobran primero y cuánto depositarán a cada beneficiario para que sepas cuándo cae tu apoyo económico.

Este lunes se dieron a conocer los calendarios de pago de la Beca Rita Cetina, de la Beca Benito Juárez, así como las fechas de depósito de la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro y la Beca Gertrudis Bocanegra, correspondientes a la dispersión que se hará en el cuarto mes del año.

De esta manera, todo está listo para que comiencen los depósitos a millones de becarios, quienes recibirán montos diferentes dependiendo del programa al que pertenecen, por lo cual es importante que cada quién conozca cuánto recibirá de apoyo económico en su tarjeta del Banco Bienestar este mes.

Becas Bienestar: ¿Quiénes cobran primero en abril 2026?

Los estudiantes que comenzarán a cobrar a partir de este miércoles 1 de abril 2026 son los beneficiarios de continuidad de la Beca Rita Cetina, es decir los becarios de secundaria, primaria y preescolar que ya han recibido algún depósito en su tarjeta del Bienestar.

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De acuerdo con el calendario de pagos de la Rita Cetina de abril 2026 a los primeros que les llegará su apoyo económico son aquellos cuyo primer apellido inicia con la letras A y B, es decir estudiantes que se apellidan Álvarez, Aguilar, Bravo, Benítez, etc. Estas son las fechas de cobro:

Miércoles 1 de abril: letras A, B.

Lunes 6 de abril: letra C.

Martes 7 de abril: letras D, E, F.

Miércoles 8 de abril: letra G.

Jueves 9 de abril: letras H, I, J, K, L.

Viernes 10 de abril: letra M.

Lunes 13 de abril: letras N, Ñ, O, P.

Martes 14 de abril: letra R.

Miércoles 15 de abril: letra S.

Jueves 16 de abril: letras T,U,V,W,X,Y, Z.

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¿Cuándo cae Beca Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el Futuro?

Más de una semana después del inicio de los depósitos de la Rita Cetina, comenzarán a realizarse los pagos de las Becas Benito Juárez, Jóvenes Escribiendo el Futuro y la Gertrudris Bocanegra, ya que éstos iniciarán el lunes 13 de abril de 2026. Así se hará la dispersión:

Lunes 13 de abril 2026: letras A, B.

Martes 14 de abril 2026: letras C.

Miércoles 15 de abril 2026: letras D, E, F.

Jueves 16 de abril 2026: letra G.

Viernes 17 de abril 2026: letras H, I , J , K, L.

Lunes 20 de abril 2026: letra M.

Martes 21 de abril 2026: letras N, Ñ, O, P, Q.

Miércoles 22 de abril 2026: letra R.

Jueves 23 de abril 2026: letra S.

Viernes 24 de abril 2026: letras T, U , V, W, X, Y, Z.

¿Cuánto depositan Becas Bienestar en abril 2026?

Los cuatro programas de la Coordinación Nacional de Becas Bienestar realizarán depósitos con montos diferentes en el mes de abril 2026, ya que en el caso de la Beca Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el Futuro el pago es doble, pues estos beneficiarios no recibieron su pago en enero-febrero. Esto paga cada apoyo:

Beca Rita Cetina secundaria: 1,900 pesos por familia, más 700 pesos por cada estudiante extra. Beca Benito Juárez: 3,800 pesos por los bimestres de enero-febrero y marzo-abril. Jóvenes Escribiendo el Futuro: 11,600 pesos por los bimestres de enero-febrero y marzo-abril. Beca Gertrudris Bocanegra: 1,900 pesos para cada estudiante de universidad en Michoacán.

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