Próximo Pago de Pensión Bienestar 2026: ¿Cuándo Depositan y Cuánto Cobrarán Adultos Mayores?

La segunda dispersión del año llegó a su fin, y muchos beneficiarios ya han comenzado a preguntarse cuándo cae el próximo pago de la Pensión Bienestar 2026. Por ello, acá te contamos cuáles son las fechas para el tercer depósito y cuánto cobrarán los adultos mayores, mujeres de 60 a 64 años, personas con discapacidad y madres trabajadoras.

Este jueves llegó a su fin el calendario de pagos Bienestar del mes de marzo 2026, mientras que al mismo tiempo se está realizando el registro de la pensión para hombres y mujeres de 30 a 64 años, que paga 3,300 pesos bimestrales.

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¿Cuándo es el próximo pago del Bienestar en 2026?

El tercer depósito del año de la Pensión Bienestar de adultos mayores, mujeres de 60 a 64 años y el resto de beneficiarios se hará en el mes de mayo de 2026, de acuerdo con lo que han manejado las autoridades de los programas sociales, ya que estos apoyos se depositan de forma bimestral.

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Pese a que aún no se han revelado las fechas oficiales en las que podría iniciar la tercera dispersión del año, se espera que los pagos del Bienestar en mayo 2026 comiencen los primeros días del mes. Estos días son los más probables para que empiecen los depósitos:

Lunes 4 de mayo

Martes 5 de mayo

Miércoles 6 de mayo

De esta manera, se espera que durante estos días, la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, dé a conocer el calendario de pagos de mayo 2026, con el cual se confirmarán las fechas en las que se depositará a los adultos mayores, mujeres de 60 a 64 años, personas con discapacidad y madres trabajadoras en orden alfabético a lo largo del mes.

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¿Cuánto paga la Pensión Bienestar Adultos Mayores 2026?

El próximo pago del Bienestar 2026 corresponderá a un bimestre, el de mayo-junio, por lo que los beneficiarios adultos mayores o mujeres de 60 a 64 años cobrarán alguno de los siguientes montos dependiendo del programa al que pertenecen:

Pensión Adultos Mayores 65 años : 6,400 pesos

: 6,400 pesos Pensión Mujeres Bienestar de 60 a 64 años : 3,100 pesos

: 3,100 pesos Pensión Bienestar de Discapacidad : 3,300 pesos

: 3,300 pesos Apoyo a Madres Trabajadoras: 1,650 pesos

Estos montos se depositan directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar con la que cuentan los beneficiarios, en los días que lo indica el calendario de pagos del bimestre de mayo-junio 2026 de acuerdo con la letra inicial del primer apellido de los afiliados.

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