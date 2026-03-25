Apoyo a Madres Solteras Trabajadoras Bienestar Abre Registro Mañana: Link, Como Asegurar $10,000

Este jueves 26 de marzo el apoyo de 10 mil pesos que da el programa Bienestar de Madres Solteras Trabajadoras 2026 abre registro en línea y si no quieres dejar pasar la oportunidad de obtener dicha ayuda económica, acá te damos el link para hacer la inscripción y cómo asegurar tu pago, pues para eso debes contar con varios documentos.

Este apoyo para madres solteras llega luego de que la Secretaría de Bienestar e Inclusión Social (SEBISO Hidalgo) abriera el registro al apoyo de Bienestar y Desarrollo para hombres y mujeres de 30 a 64 años, por eso un nota te mostramos los requisitos y la hora en que cierran las inscripciones para solicitar la ayuda de 10 mil pesos.

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Apoyo a Madres Solteras 2026 Bienestar: Link de registro en línea

El programa Bienestar de Madres Trabajadoras que corre a cargo por parte de la SEBISO Hidalgo tiene registro abierto el 26 y 27 de marzo 2026. Los aspirantes deberán hacer su inscripción en línea en el siguiente link: https://cuestionariosbienestar.hidalgo.gob.mx.

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El link de registro estará habilitado a partir de las 00:00 horas del 26 de marzo y cerrará a las 23:59 horas del viernes 27 de marzo 2026.

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¿Cómo asegurar al apoyo a Madres Trabajadoras Bienestar 2026?

Para hacer un registro para madres trabajadoras y solteras exitoso, las aspirantes deben cumplir con los requisitos y tener en formato PDF los siguientes documentos:

Ser madre trabajadora o estudiante con un hijo o hija de 0 a 5 años con 11 meses , sin acceso a los servicios de cuidado y atención infantil y que perciban un ingreso comprobable menor a los 8,500 pesos de manera mensual en cualquier municipio de Hidalgo.

, sin acceso a los servicios de cuidado y atención infantil y que de manera mensual en cualquier municipio de Hidalgo. Identificación oficial en original y copia, con domicilio en el estado de Hidalgo.

en original y copia, con domicilio en el estado de Hidalgo. Copia del CURP y que esté expedida en 2026.

y que esté expedida en 2026. Comprobante de domicilio vigente en 2026 con dirección del estado de Hidalgo.

vigente en 2026 con dirección del estado de Hidalgo. Llenar el FUPS (Formato Único de la Personas Solicitante).

(Formato Único de la Personas Solicitante). Copia del CURP del hijo o hija expedida en 2026.

expedida en 2026. Copia del Acta de Nacimiento del hijo o hija legible.

legible. Comprobante de situación laboral.

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Además de estos requisitos, el apoyo de 10 mil pesos que da el programa Bienestar de Madres Solteras Trabajadoras 2026 dará prioridad de entrada a la población en situación de marginación, pobreza, rezago social o perteneciente a pueblos indígenas del estado de Hidalgo.

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