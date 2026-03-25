Apoyo a Madres Solteras Trabajadoras Bienestar Abre Registro Mañana: Link, Como Asegurar $10,000
Andrés Olmos N+
El programa Bienestar de Madres Trabajadoras abre registro en línea este 26 de marzo 2026, por eso checa cómo asegurar el apoyo de 10 mil pesos y los documentos que piden
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Este jueves 26 de marzo el apoyo de 10 mil pesos que da el programa Bienestar de Madres Solteras Trabajadoras 2026 abre registro en línea y si no quieres dejar pasar la oportunidad de obtener dicha ayuda económica, acá te damos el link para hacer la inscripción y cómo asegurar tu pago, pues para eso debes contar con varios documentos.
Este apoyo para madres solteras llega luego de que la Secretaría de Bienestar e Inclusión Social (SEBISO Hidalgo) abriera el registro al apoyo de Bienestar y Desarrollo para hombres y mujeres de 30 a 64 años, por eso un nota te mostramos los requisitos y la hora en que cierran las inscripciones para solicitar la ayuda de 10 mil pesos.
Apoyo a Madres Solteras 2026 Bienestar: Link de registro en línea
El programa Bienestar de Madres Trabajadoras que corre a cargo por parte de la SEBISO Hidalgo tiene registro abierto el 26 y 27 de marzo 2026. Los aspirantes deberán hacer su inscripción en línea en el siguiente link: https://cuestionariosbienestar.hidalgo.gob.mx.
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El link de registro estará habilitado a partir de las 00:00 horas del 26 de marzo y cerrará a las 23:59 horas del viernes 27 de marzo 2026.
¿Cómo asegurar al apoyo a Madres Trabajadoras Bienestar 2026?
Para hacer un registro para madres trabajadoras y solteras exitoso, las aspirantes deben cumplir con los requisitos y tener en formato PDF los siguientes documentos:
- Ser madre trabajadora o estudiante con un hijo o hija de 0 a 5 años con 11 meses, sin acceso a los servicios de cuidado y atención infantil y que perciban un ingreso comprobable menor a los 8,500 pesos de manera mensual en cualquier municipio de Hidalgo.
- Identificación oficial en original y copia, con domicilio en el estado de Hidalgo.
- Copia del CURP y que esté expedida en 2026.
- Comprobante de domicilio vigente en 2026 con dirección del estado de Hidalgo.
- Llenar el FUPS (Formato Único de la Personas Solicitante).
- Copia del CURP del hijo o hija expedida en 2026.
- Copia del Acta de Nacimiento del hijo o hija legible.
- Comprobante de situación laboral.
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Además de estos requisitos, el apoyo de 10 mil pesos que da el programa Bienestar de Madres Solteras Trabajadoras 2026 dará prioridad de entrada a la población en situación de marginación, pobreza, rezago social o perteneciente a pueblos indígenas del estado de Hidalgo.
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