Abren Registro de Alimentación Bienestar 2026 Hoy: Link, Fechas y Cómo Pedir tu Canasta Básica

Abrió hoy el registro de Alimentación para el Bienestar 2026 para beneficiarias de nuevo ingreso, por lo que si te interesa acceder a este programa que otorgará canastas alimentarias a lo largo del año, acá te decimos las fechas, el link y cómo hacer la inscripción exclusiva para mujeres de 50 a 64 años del Estado de México (Edomex).

Luego de que en días pasados se realizara el registro de permanencia para beneficiarias que recibieron las canastas básicas el año pasado, la Secretaría de Bienestar Edomex abrió las inscripciones de este programa, las cuales se harán en dos etapas, la primera en línea y la segunda presencial para la entrega de documentos.

Fechas de registro de Alimentación para el Bienestar 2026 nuevo ingreso

El periodo de inscripciones del programa de la Canasta Alimentaria 2026 ya está abierto y estará habilitado hasta el 10 de abril, por lo cual las mujeres interesadas en recibir el apoyo cuentan con tiempo para hacer su registro en línea, aunque se recomienda realizar este trámite cuanto antes.

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Una vez que las solicitantes realicen su inscripción, deberán esperar a la publicación de los folios que cumplen con los criterios de selección para posteriormente realizar la entrega de sus documentos. Finalmente, la Secretaría de Bienestar Edomex dará a conocer los resultados de las mujeres que fueron aceptadas. Estas son las fechas en la convocatoria de Nuevo Ingreso Alimentación Bienestar 2026:

Pre-registro : Del 25 de marzo al 10 de abril.

: Del 25 de marzo al 10 de abril. Publicación de folios : Del 20 de abril al 8 de mayo.

: Del 20 de abril al 8 de mayo. Entrega de documentos : Del 20 de abril al 8 de mayo.

: Del 20 de abril al 8 de mayo. Publicación de resultados: Del 18 al 22 de mayo.

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El registro de la Canasta Alimentaria 2026 es en línea. Foto: Secretaría Bienestar Edomex

Link y cómo hacer registro de Canasta Alimentaria Bienestar 2026

Las mujeres de 50 a 64 años, que viven en alguno de los 125 municipios del Estado de México y que no recibieron el apoyo de Alimentación para el Bienestar el año pasado, deben asegurarse de cumplir los siguientes requisitos y documentos para ser contempladas para formar parte del programa:

Tener nacionalidad mexicana por nacimiento o naturalización.

Residir en el Estado de México.

Tener entre 50 y 64 años de edad.

Presentar condición de pobreza o carencia por acceso a la alimentación nutritiva y de calidad.

Acta de nacimiento

Identificación oficial vigente: (credencial para votar), pasaporte vigente u otros documentos que acrediten su identidad.

Clave Única de Registro de Población (CURP) impresa o CURP biométrica.

Comprobante de domicilio o constancia de residencia (máximo 6 meses de antigüedad).

Para hacer el registro en línea, las interesadas deben ingresar a este link: http://sistemasbienestar.edomex.gob.mx, escoger la opción de Nuevo Ingreso y dar clic en el botón de Iniciar. Ahí deberán escribir su CURP y comenzar a llenar el formulario con sus datos personales.

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