Registro Abierto para Tarjeta Violeta en Marzo 2026: Requisitos para Solicitar Apoyo de $15,000

Está abierto el registro de la Tarjeta Violeta 2026, un apoyo dirigido para mujeres mayores de 18 años, y si te interesa solicitar la ayuda económica de 15,000 pesos, acá te decimos las fechas, los requisitos y sede para inscribirte a este programa en la Ciudad de México (CDMX).

En los últimos días iniciaron las inscripciones de diferentes programas sociales, algunos exclusivos para mujeres, como el apoyo Bienestar para mexicanas de 18 a 64 años, y la pensión para personas con discapacidad de 0 a 29 años y de 30 a 64 años, y ahora las féminas podrán solicitar un apoyo de 15 mil pesos en CDMX.

La Tarjeta Violeta es un programa que está presente en diferentes estados del país como Baja California, Guanajuato y Guerrero, donde comenzaron incorporaciones hace poco, y recientemente abrió registro en la CDMX, por lo que las capitalinas ya pueden hacer su inscripción.

Fechas de registro de la Tarjeta Violeta en CDMX

El registro de la Tarjeta Violeta 2026 en CDMX se debe realizar de forma presencial del 23 al 27 de marzo, en un horario de 9 am a 2:30 pm, en la explanada techada de la Alcaldía Cuauhtémoc, ubicada en la calle Aldama y Mina, en la colonia Buenavista.

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Las inscripciones se están realizando por medio de la entrega de 500 fichas diarias en orden de llegada, las cuales comienzan a repartirse a las 8:30 am, y en caso de no alcanzar lugar el personal de la Dirección General de Desarrollo Social invita a las interesadas a acudir al día siguiente.

Requisitos de la Tarjeta Violeta 2026 en CDMX

Para realizar el registro al programa de la Tarjeta Violeta 2026, las mujeres interesadas deben asegurarse de cumplir con los siguientes requisitos para ser contempladas para incorporarse al padrón de beneficiarias que recibirán el apoyo 15 mil pesos, que se dividirá en tres pagos de 5 mil pesos:

Ser mujer que realice labores de cuidado de una persona que no pueda valerse por sí mismo.

de una persona que no pueda valerse por sí mismo. Ser mayor de 18 años .

. Ser residente de alguna de las 33 colonias de la Alcaldía Cuauhtémoc .

. No pertenecer a otro programa social de la Alcaldía Cuauhtémoc ni otro de la misma naturaleza del nivel local/federal.

No ser persona servidora pública en la Alcaldía Cuauhtémoc bajo cualquiera de las categorías de contratación: base, nómina 8, contrato de honorarios, eventual, etc., ni ocupar cargos públicos a nivel local/federal.

Para comprobar los requisitos anteriores, las mujeres deberán entregar los siguientes documentos en copia legible así como el original para su cotejo:

Persona a cargo de los cuidados:

Identificación oficial con fotografía vigente, original para su cotejo, con residencia en la Alcaldía Cuauhtémoc (Credencial para votar emitida por el INE o Pasaporte mexicano).

con fotografía vigente, original para su cotejo, con residencia en la Alcaldía Cuauhtémoc (Credencial para votar emitida por el INE o Pasaporte mexicano). Comprobante de domicilio de la Alcaldía Cuauhtémoc cuya fecha de expedición no deberá ser mayor a tres meses (teléfono, luz, gas natural) que corresponda con la identificación oficial.

de la Alcaldía Cuauhtémoc cuya fecha de expedición no deberá ser mayor a tres meses (teléfono, luz, gas natural) que corresponda con la identificación oficial. CURP .

. Solicitud de ingreso dirigido a la Alcaldía Cuauhtémoc. (Formato proporcionado por la Alcaldía).

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Si cuida de una persona menor:

Acta de nacimiento de la persona menor de edad (de 0 hasta 17 años 11 meses) donde se compruebe el parentesco. O en caso contrario documento legal que acredite la tutela del/la menor de edad, el cual únicamente puede ser: auto de discernimiento de tutela emitido por un juez o al acta de nacimiento con la inscripción de tutela.

de la persona menor de edad (de 0 hasta 17 años 11 meses) donde se compruebe el parentesco. O en caso contrario documento legal que acredite la tutela del/la menor de edad, el cual únicamente puede ser: auto de discernimiento de tutela emitido por un juez o al acta de nacimiento con la inscripción de tutela. CURP.

Si cuida de una persona mayor:

Identificación oficial con fotografía vigente con residencia en la Alcaldía Cuauhtémoc. Credencial para votar emitida por el INE o Pasaporte mexicano vigente. El domicilio debe coincidir con la persona a cargo de los cuidados.

con fotografía vigente con residencia en la Alcaldía Cuauhtémoc. Credencial para votar emitida por el INE o Pasaporte mexicano vigente. El domicilio debe coincidir con la persona a cargo de los cuidados. CURP.

Si cuida persona con discapacidad (menor o mayor):

Acta de Nacimiento en el caso de ser menor de edad o INE en el caso de ser mayor de edad o pasaporte mexicano vigente.

en el caso de ser menor de edad o INE en el caso de ser mayor de edad o pasaporte mexicano vigente. CURP .

. Certificado médico de la persona que se cuida, con vigencia mínima a un año. (IMSS, ISSSTE. SSA), importante que determine la necesidad de los cuidados.

Una vez que concluya el registro de la Tarjeta Violeta 2026 en CDMX, los resultados se darán a conocer en un tiempo máximo de 30 días hábiles y se publicarán en la página oficial de la Alcaldía Cuauhtémoc en este enlace: https://alcaldiacuauhtemoc.mx.

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