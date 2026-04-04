¿Apoyo de $40,000? Mejoramiento de Vivienda Abre Registro en Abril 2026: Requisitos y Cómo Pedir

Mucha gente pregunta por el apoyo de $40,000 pesos para Vivienda Bienestar y para quienes no lo sepan un programa de Mejoramiento de Vivienda tiene registro abierto en abril 2026, por tal motivo acá te damos los requisitos y cómo solicitar la ayuda en línea durante todo este mes.

Es importante recordarle a la gente que durante todo este mes también continúa abierto el pre-registro en línea al apoyo CONAVI de Vivienda para el Bienestar 2026, por eso en una nota ya te dejamos el link en el que podrás hacer el trámite totalmente gratis. Además, te mostramos los requisitos para aplicar al apoyo de 600 mil pesos para hombres y mujeres de 18 a 64 años.

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Requisitos para el apoyo de $40,000 para vivienda: Documentos para registro 2026

En una nota ya te mostramos los requisitos para el apoyo de 40,000 para vivienda Bienestar de CONAVI, pero en esta ocasión el programa del que te hablamos es el Mejoramiento de Vivienda que está a cargo del Instituto de la Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad (IVSOP) y que en abril 2026 tiene recepción de solicitudes, por eso los requisitos para participar son los siguientes:

Ser una persona mayor de 18 años y que habite en el estado de Aguascalientes .

y que habite en el estado de . Se la dará prioridad a hombres y mujeres que trabajan de manera independiente o informal y que no cuentan con acceso a créditos tradicionales, como INFONAVIT, FOVISSSTE, entre otros.

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¿Cómo solicitar el apoyo de Mejoramiento de Vivienda en abril 2026?

Para hacer la inscripción al programa de Mejoramiento para Vivienda 2026 en Aguascalientes, los solicitantes pueden hacer su registro en línea llevando a cabo los siguientes pasos:

Entra al siguiente link: https://expedientedigital.aguascalientes.gob.mx .

. Crea tu cuenta Llave MX.

Después inicia sesión con tu número de celular o correo electrónico y la contraseña que generes.

Una vez dentro, selecciona el trámite "Pre-registro para convocatoria de vivienda y/o mejoramiento.

Completa el formulario con tu datos.

Envía tu solicitud.

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Por ahora se desconoce si tal programa dará un apoyo de $40,000 para vivienda, pero pre-registro estará abierto hasta el mes julio 2026, para todas las mujeres y hombres de 18 años y más que vivan en el estado de Aguascalientes.

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