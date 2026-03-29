Pre-Registro Mujeres con Bienestar: Así Aseguras con tu FUB el Apoyo de Canasta Alimentaria 2026

Desde hacer unos días está abierto el pre-registro de Alimentación para el Bienestar en el Edomex y muchas personas tienen dudas respecto al papel más importante que deben tener, por eso acá te decimos cómo descargar el Formato FUB Mujeres con Bienestar, para que puedas asegurar el apoyo de la Canasta Alimentaria, para personas de 50 a 64 años de edad en 2026.

Desde que inició el registro al apoyo Bienestar para mujeres de 50 a 64 años de edad, en una nota te mostramos los requisitos para inscribirse en línea y quiénes tienen prioridad para solicitar la canasta alimentaria en 2026 en el Estado de México.

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¿Cómo descargar el FUB en pre-registro Mujeres con Bienestar 2026?

El Formato Único de Bienestar (FUB) se puede obtener en la etapa final del pre-registro a la Canasta Alimentaria Mujeres con Bienestar 2026. Al finalizar el trámite el sistema debe darte la opción de descargar todos tus papeles (comprobante de registro con tú número de folio y el Formato FUB). Si por alguna razón ya realizaste tu pre-registro y no lograste obtener dichos papeles, haz lo siguiente:

Ingresa al siguiente link en línea (de preferencia en una computadora o laptop): https://sistemasbienestar.edomex.gob.mx.

En la parte superior aparecerá la leyenda "Si concluiste tu prerregistro y requieres verificar el estado de tu solicitud o descargar tus documentos". Presiona en la opción "haz clic aquí" .

. Escribe tu CURP y Folio que te brindó el sistema al finalizar el pre-registro (no olvides ponerlo con guiones).

que te brindó el sistema al finalizar el pre-registro (no olvides ponerlo con guiones). Da clic en "buscar" y listo, el sistema te permitirá descargar tus documentos de nuevo.

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¿Cómo asegurar el apoyo para mujeres de 50 a 64 años de la Canasta Alimentaria Bienestar 2026?

Para asegurar la entrada al programa de Alimentación para el Bienestar en el Edomex, la mujeres que hicieron su pre-registro con éxito deben esperar al 20 de abril 2026, fecha en que se publicará la lista de folios con las personas que fueron aceptadas para seguir con el proceso de entrada al apoyo. Si tu folio aparece en la lista, del 20 de abril al 8 de mayo 2026, las personas solicitantes deben llevar los siguientes documentos a su Centro de Distribución (CEDIS) más cercano en el Estado de México:

Acta de nacimiento. Identificación oficial vigente: (credencial para votar); en caso de no contar con este documento, puede presentar pasaporte vigente u otros documentos que acrediten su identidad, expedidos por la autoridad correspondiente. Clave Única de Registro de Población (CURP) impresa o CURP biométrica. Comprobante de domicilio o constancia de residencia de la autoridad competente (máximo 6 meses de antigüedad). Formato Único de Bienestar, debidamente llenado.

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Con esta información, las mujeres de 50 a 64 años ya saben todo lo que deben tener para asegurar el apoyo de la Canasta Alimentaria Bienestar 2026, donde la idea es que reciban una despensa básica en una y en hasta seis ocasiones durante este año. Si existe alguna duda, las solicitantes pueden checar aquí la convocatoria vigente.

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