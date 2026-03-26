Apoyo Bienestar Mujeres de 50 a 64 Años: ¿Quiénes Tienen Prioridad en Registro de Marzo 2026?

El registro del Apoyo Bienestar para mujeres de 50 a 64 años ya comenzó y si te interesa saber si puedes solicitar tu ingreso a este programa, acá en N+ te decimos quiénes tienen prioridad en este periodo de inscripciones, que abarca de marzo a abril 2026.

La Secretaría de Bienestar del Estado de México (Edomex) abrió un nuevo registro para mexiquenses de 50 a 64 años que viven en alguno de los 125 municipios de la entidad, a quienes se les otorgarán canastas alimentarias y servicios integrales como asesorías psicológicas, jurídicas, nutricionales, entre otros.

Este Apoyo Bienestar es uno de varios programas sociales que recientemente iniciaron inscripciones exclusivamente para mujeres como la Tarjeta Violeta en CDMX, el apoyo Bienestar para mexicanas de 18 a 64 años y la pensión para mujeres de 30 a 64 años.

¿Quiénes tienen prioridad en registro de Apoyo Bienestar Mujeres?

El programa Alimentación para el Bienestar está dirigido para mujeres de 50 a 64 años que vivan en alguno de los 125 municipios del Edomex y para el registro que se está realizando actualmente, se da prioridad a las solicitantes que presenten alguna de las siguientes condiciones:

Mujeres que se reconozcan como indígenas y residan en alguno de los municipios con presencia indígena, catalogados en la Ley de Derechos y Cultura Indígena del Estado de México. Mujeres que se reconozcan como afromexicanas. Mujeres que se reconozcan como parte de la población LGBTQI+. Mujeres residentes en localidades con Alta y Muy Alta Marginación. Tengan enfermedades crónico degenerativas. Se deberá presentar documento oficial que lo acredite. Tengan alguna discapacidad permanente, o cuiden a personas con discapacidad. Se deberá presentar documento oficial que lo acredite. Sean víctimas u ofendidas de un delito o que hayan sufrido violencia en cualquiera de las modalidades consideradas en la ley en la materia. Se deberá presentar documento oficial que acredite esta situación. Sean repatriadas. Se deberá presentar documento oficial que acredite esta situación.

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¿Cómo hacer registro de Apoyo Bienestar Mujeres de 50 a 64 Años?

El primer paso para convertirse en beneficiarias del programa de Canasta Alimentaria 2026 es realizar el pre-registro en línea en la siguiente página web: http://sistemasbienestar.edomex.gob.mx, escoger la opción de Nuevo Ingreso y dar clic en el botón de Iniciar. Ahí deberán escribir su CURP y comenzar a llenar el formulario con sus datos personales.

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Una vez que las solicitantes hayan hecho su inscripción por internet, deberán descargar e imprimir los documentos que les arroje el sistema, ya que estos se les pedirán durante la entrega de documentación, la cual se hará del 20 de abril al 8 de mayo, luego de la publicación de folios seleccionados.

Posterior al registro presencial, las mujeres solicitantes deberán esperar la publicación de resultados de Alimentación Bienestar 2026, que se darán a conocer del 18 al 22 de mayo, para saber si fueron aceptadas y si recibirán la canasta básica en una y en hasta seis ocasiones, además de acceder a servicios integrales como asesorías psicológicas, jurídicas, nutricionales, entre otros.

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