Requisitos de Registro de Alimentación Bienestar 2026: Uno a Uno, los Documentos que Necesitas

Inició el registro de nuevo ingreso de Alimentación para el Bienestar 2026 y si te interesa solicitar el apoyo de la canasta alimentaria del Estado de México (Edomex), lo primero que debes hacer es consultar los requisitos, y acá te traemos uno a uno los documentos que necesitas para entrar a este programa.

Este miércoles abrió el registro de la Canasta Alimentaria Bienestar 2026 y para que todas las mujeres de 50 a 64 años tengan la oportunidad de obtener este apoyo, en una nota previa te traemos las fechas y link para hacer la inscripción en línea.

Requisitos de registro de Alimentación Bienestar 2026

Las interesadas en formar parte de este programa de la Secretaría de Bienestar Edomex, tienen hasta el 10 de abril para realizar su registro en línea de nuevo ingreso en esta página web: http://sistemasbienestar.edomex.gob.mx, asegurándose de cumplir los siguientes requisitos:

Ser mujer y tener entre 50 y 64 años de edad. Tener nacionalidad mexicana por nacimiento o naturalización. Residir en uno de los 125 municipios del Estado de México. Presentar condición de pobreza o carencia por acceso a la alimentación nutritiva y de calidad.

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Una vez que las solicitantes realicen su inscripción por internet, deberán esperar a la publicación de los folios seleccionados, los cuales se darán a conocer del 20 de abril al 8 de mayo, en estas mismas fechas se hará la entrega de documentos en los módulos. Finalmente, la Secretaría de Bienestar Edomex dará a conocer los resultados de las mujeres que fueron aceptadas, del 18 al 22 de mayo, de acuerdo con la convocatoria de Alimentación Bienestar 2026.

Uno a Uno: Documentos para registro de Alimentación Bienestar 2026

Para la entrega de documentación, que se realizará del 20 de abril al 8 de mayo, las mujeres de 50 a 64 años deberán presentar en copia y original para su cotejo, los siguientes documentos en los módulos que determine la Secretaría de Bienestar Edomex:

Acta de nacimiento.

Identificación oficial vigente. Credencial para votar o en caso de no contar con este documento, se puede presentar pasaporte vigente u otros documentos que acrediten su identidad, expedidos por la autoridad correspondiente.

Clave Única de Registro de Población (CURP) impresa o CURP biométrica.

Comprobante de domicilio o constancia de residencia de la autoridad competente (máximo 6 meses de antigüedad).

Formato Único de Bienestar, debidamente llenado.

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Las mexiquenses, que completen su inscripción y que resulten seleccionadas para incorporarse al programa, recibirán una canasta alimentaria en una y hasta en seis ocasiones, además de poder acceder a servicios integrales como asesorías psicológicas, jurídicas, nutricionales, de trabajo, gerontológicas y de medicina general.

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