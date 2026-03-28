¿Habrá Aumento para la Pensión Mujeres Bienestar este 2026?

Uno de los programas que se creó con la actual administración es Pensión Mujeres Bienestar, que entrega un apoyo bimestral de $3,100 pesos. Ahora hay preguntas acerca de si habrá un aumento del monto. Te contamos qué dijo la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel.

Luego del incremento que se realizó a programas como la Pensión para Adultos Mayores, hay dudas de si subirá el pago para mujeres de 60 a 64 años, ya que inició siendo la mitad del pago del mencionado apoyo y ahora está 100 pesos por debajo de la cantidad bimestral.

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¿Habrá aumento de Pensión Mujeres Bienestar?

Durante la conferencia matutina, la titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel, aseguró que programas del Bienestar tendrán continuidad y se verán fortalecidos con aumentos en los montos que entregan, incluyendo la Pensión Mujeres Bienestar.

“El compromiso trascendental de nuestra presidenta es que continúen los programas y se fortalezcan, como está sucediendo, por ejemplo, la inversión social para la Pensión Bienestar para Adultos Mayores ha cambiado, pues de manera individual cada beneficiario recibía 1,160 pesos en 2018 y hoy es de 6,200 pesos desde diciembre”, dijo Montiel Reyes.

No obstante, Montiel Reyes no habló de fechas ni de montos específicos sobre el aumento, aunque aseguró que se mantendrá la tendencia de crecimiento.

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¿Cuáles son los requisitos para obtener Pensión Mujeres Bienestar?

La Pensión Mujeres Bienestar es un programa universal y sólo tiene tres criterios que se deben cumplir para la incorporación:

Tener entre 60 y 64 años de edad. Tener nacionalidad mexicana por nacimiento o naturalización. Residir en la República Mexicana.

Por el momento no se ha anunciado un nuevo registro a este programa, pero se prevé que se haga en los próximos meses. Por ello, si te interesa ser beneficiaria, te recomendamos tener a la mano los siguientes documentos:

Identificación oficial vigente

Acta de nacimiento

CURP reciente

Comprobante de domicilio (no mayor a 6 meses)

Teléfonos de contacto

Formato Bienestar

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