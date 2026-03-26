Últimos Días Pensión Bienestar 30-64 Años: Quiénes Deben Registrarse Antes del 29 de Marzo 2026

Llegamos a los últimos días de registro de la Pensión hombres y mujeres Bienestar de 30 a 64 años de edad y si cumples con los requisitos pero aún no te inscribes, acá te decimos quiénes deben pedir el apoyo de 3,300 pesos que antes del domingo 29 de marzo 2026, día en que acaba la etapa de recepción de solicitudes de nuevo ingreso para personas con discapacidad.

Desde que Ariadna Montiel Reyes, titular de la Secretaría del Bienestar anunció el calendario de registro a la Pensión Bienestar de 30 a 64 años en marzo 2026, en una nota te mostramos los requisitos para discapacitados y cómo ubicar tu Módulo de Bienestar más cercano, para que vayas a tramitar el apoyo económico.

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¿Cuándo termina el registro de la Pensión mujeres y hombres Bienestar 30 a 64 años?

De acuerdo con el calendario de inscripción dado a conocer por Ariadna Montiel Reyes, el último día para solicitar el apoyo Bienestar de 30 a 64 años es el domingo 29 de marzo 2026 y para que aproveches la oportunidad de recibir la ayuda, a continuación te dejamos los requisitos que debes cumplir para registrarte en los Módulos del Bienestar ubicados en todo México:

Tener menos de 65 años de edad .

. Vivir en una de las entidades que entregan el apoyo a personas con discapacidad permanente de 0 a 64 años de edad .

. Acta de nacimiento en original y copia.

en original y copia. Identificación oficial vigente en original y copia (credencial para votar, pasaporte, credencial de Inapam o algún otro documento que la acredite).

en original y copia (credencial para votar, pasaporte, credencial de Inapam o algún otro documento que la acredite). Clave Única de Registro de Población ( CURP ) en original y copia.

) en original y copia. Comprobante de domicilio en original y copia (máximo 6 meses de antigüedad).

en original y copia (máximo 6 meses de antigüedad). Certificado y/o constancia médica que acredite la discapacidad permanente emitido por alguna institución pública del sector salud federal, estatal o municipal.

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¿Quiénes deben hacer registro a la Pensión Bienestar de 30 a 64 años antes del 29 de marzo 2026?

Debido a que el registro se hace por orden alfabético, para el sábado 28 y domingo 29 de marzo se inscriben todos los hombres y mujeres de 30 a 64 años. Eso quiere decir que todas las personas con discapacidad, que tengan los documentos antes mencionados, van a poder acudir a su módulo más cercano a tramitar el apoyo de 3,300 pesos.

Para ubicar el módulo de Bienestar que te queda más cerca para hacer tu solicitud, los solicitantes deben entrar al siguiente link: https://ubicatumodulo.bienestar.gob.mx y después deben realizar los siguientes pasos:

Selecciona la entidad y municipio donde vives. Activa la casilla "No soy un robot". Da clic en buscar. Checa las direcciones de los módulos que te arroje el sistema; verifica cuál es que te más cerca y su dirección exacta.

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Debido a que es un apoyo universal en gran parte del país, entrar a la Pensión Bienestar para hombres y mujeres de 30 a 64 años debe ser mero trámite. Si tienes todos tus documentos en regla, solo quedará esperar a que personal de la Secretaría del Bienestar te contacte para que próximamente recibas tu tarjeta, y así puedas cobrar el pago bimestral de 3,300 pesos.

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