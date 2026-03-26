Registro Abierto a Pensión Hombres Bienestar 60-64 Años: Requisitos y Cómo Pedir Apoyo de $3,000

Siguen las buenas noticias para los adultos mayores, pues se anunció el inicio del registro de la Pensión Hombres Bienestar de 60 a 64 años de edad en marzo 2026, por tal motivo, acá te damos los requisitos para aplicar y cómo inscribirse al apoyo de 3 mil pesos que se entrega de forma bimestral.

En los días que le quedan al mes de marzo hay registro al apoyo Bienestar para mujeres de 50 a 64 años y a la Pensión Bienestar de 30 a 64 años, por eso en una nota ya te dijimos cómo ubicar tu Módulo del Bienestar más cercano y la lista de apellidos que deben inscribirse esta semana.

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Requisitos para hacer registro Pensión Hombres Bienestar de 60 a 64 años en marzo 2026

El principal requisito para poder solicitar la Pensión Bienestar para hombres de 60 a 64 años es residir en la Ciudad de México, pues el programa corre a cargo por parte de la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social (SEBIEN CDMX). Además de eso, en marzo 2026 los adultos mayores que quieran inscribirse deben cumplir con estas otras condiciones:

Tener de 60 a 64 años al momento de hacer la inscripción, dándole preferencia al subgrupo de 63 y 64 años.

Identificación oficial con fotografía : Puede ser la credencial para votar, IMSS, ISSSTE o INAPAM, cédula profesional, cartilla militar, licencia de conducir.

: Puede ser la credencial para votar, IMSS, ISSSTE o INAPAM, cédula profesional, cartilla militar, licencia de conducir. Comprobante de domicilio no mayor a tres meses : Recibo telefónico, predial, agua, luz, gas, contrato de arrendamiento.

: Recibo telefónico, predial, agua, luz, gas, contrato de arrendamiento. Acta de nacimiento , solo en caso de que la fecha de nacimiento no sea visible en la identificación oficial.

, solo en caso de que la fecha de nacimiento no sea visible en la identificación oficial. Clave única del registro de población ( CURP ).

). Llenar debidamente solicitud de ingreso al programa.

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¿Cómo pedir el apoyo Bienestar para hombres de 60 a 64 años en marzo 2026?

De acuerdo con información emitida por la SEBIEN CDMX, el registro de la Pensión Hombres Bienestar de 60 a 64 años solamente se hará mediante el procedimiento Casa por Casa, que consiste en que personal de la Secretaría de Atención y Participación Ciudadana (SAPC) realiza visitas domiciliarias para que los adultos mayores que cumplen con los requisitos se inscriban al programa social.

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Ante tal situación, te recomendamos estar pendiente de la zona en la que vives, pues el personal de la SPAC realizará el registro de la Pensión Hombres Bienestar de 60 a 64 años en la CDMX del 25 al 27 de marzo 2026. Los adultos mayores que logren entrar al programa, recibirán un apoyo económico bimestral de 3 mil pesos.

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