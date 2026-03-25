Falla en Pre-Registro CONAVI: ¿Qué Hacer Si No Recibo Folio de Vivienda Bienestar 2026 en Línea?

El mes de marzo está por acabar y el pre-registro de Vivienda para el Bienestar 2026 sigue abierto en línea, pero muchas mujeres y hombres que realizaron su inscripción no recibieron su folio, por eso acá te decimos qué hacer si falla la obtención de dicho número en la página de la CONAVI (Comisión Nacional de Vivienda).

El registro CONAVI es uno de los más solicitados en este 2026, por eso en una nota ya te dijimos cómo hacer tu preinscripción en línea a Viviendas del Bienestar, los requisitos para aplicar y las personas que tienen prioridad para recibir una de las casas con valor de 600 mil pesos.

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¿Qué falla tiene el pre-registro Vivienda para el Bienestar 2026 en línea?

A través de la página oficial de la CONAVI, los aspirantes que realizaron con éxito su registro en línea al programa de Vivienda Bienestar no lograron recibir su número de folio, el cual les servirá a futuro para poder inscribirse al apoyo federal del Gobierno de México.

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Es importante aclarar que el pre-registro de CONAVI 2026 no asegura un lugar dentro del programa, solamente es para que las personas manifiesten su interés en obtener una de las Casas del Bienestar. Dicho proceso sirve más para que las autoridades recaben información y sepan en qué zonas deben construir.

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¿Qué hacer si no recibo mi folio de pre-registro CONAVI 2026?

Si lograste realizar con éxito tu trámite en la plataforma preregistropvb.conavi.gob.mx, es posible que tu folio no lo obtengas de inmediato, si no días después. Dada su experiencia en la plataforma, algunos aspirantes aseguraron haber recibido su número 20 días después de que haber hecho su inscripción en línea.

Al respecto, la CONAVI aclaró que la demora para recibir el folio se debe a que el sistema de validación de la CURP presenta una saturación temporal al conectar con el Registro Nacional de la Población (RENAPO). Eso significa que solo queda ser pacientes e intentar de nuevo en días posteriores.

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Para saber si ya está disponible tu folio de pre-registro al programa de Vivienda para el Bienestar de CONAVI 2026, lo único que debes hacer es entrar a preregistropvb.conavi.gob.mx y escribir tu CURP. Da clic en "siguiente" y en cualquier momento el sistema deberá arrojar tu documento.

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