¿Apoyo de $19,800 para Hombres 18 a 64 años Abre Registro Mañana? Requisitos para Asegurar Lugar

Existen muchas dudas respecto a si el apoyo Bienestar que abre registro este lunes 23 de marzo 2026 en gran parte de México aplica para hombres de 18 a 64 años de edad, por eso, acá te decimos cuáles son los requisitos para hacer la inscripción y asegurar un pago anual de 19,800 pesos.

Este mes varios programas sociales abrieron inscripciones, por es en una nota ya te mostramos los cinco apoyos Bienestar para hombres y mujeres de 18 a 64 años que tienen registro en marzo 2026. Además de eso, te contamos los cambios que tuvo la Tarjeta Violeta para este nuevo proceso de recepción de solicitudes.

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¿Apoyo para hombres de 18 a 64 años abre registro este lunes 23 de marzo 2026?

El programa que abre registro este 23 de marzo es la Pensión Bienestar para personas discapacitadas, apoyo que es universal (es decir, todo pueden aplicar sin excepción) en pueblos indígenas de los 32 estados de México. También aplica para personas de 0 a 64 años que vivan en alguna de los siguientes entidades de México, que cuentan con el convenio para entregar el apoyo a personas con discapacidad permanente:

Baja California. Baja California Sur. Campeche. Chiapas Colima. Ciudad de México. Estado de México. Guerrero. Hidalgo. Michoacán Morelos. Nayarit. Oaxaca. Puebla. Quintana Roo. San Luis Potosí. Sinaloa. Sonora. Tabasco. Tamaulipas. Tlaxcala. Veracruz. Yucatán. Zacatecas.

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Esto quiere decir que el apoyo también aplica para hombres de 18 a 64 años de edad, aunque para registrarse a la Pensión Bienestar se debe cumplir con varias condiciones.

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Requisitos para asegurar el apoyo Bienestar para hombres de 18 a 64 años en marzo 2026

Las personas del sexo masculino que deseen solicitar la pensión de discapacidad en este mes deben cumplir con los requisitos y tener a la mano los siguientes documentos, pues si los tienen en regla, asegurarán el apoyo de 3,300 pesos bimestrales (al año son 19,800 pesos).

Vivir en una de las entidades que entregan el apoyo a personas con discapacidad permanente de 0 a 64 años de edad .

. Acta de nacimiento en original y copia.

en original y copia. Identificación oficial vigente en original y copia (credencial para votar, pasaporte, credencial de Inapam o algún otro documento que la acredite).

en original y copia (credencial para votar, pasaporte, credencial de Inapam o algún otro documento que la acredite). Clave Única de Registro de Población ( CURP ) en original y copia y certificada.

) en original y copia y certificada. Comprobante de domicilio en original y copia (máximo 6 meses de antigüedad).

en original y copia (máximo 6 meses de antigüedad). Certificado y/o constancia médica que acredite la discapacidad permanente emitido por alguna institución pública del sector salud federal, estatal o municipal.

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El registro al apoyo Bienestar para hombres de 18 a 64 años se realiza del 23 al 27 de marzo 2026, por eso en una nota ya te dejamos el calendario de inscripción por orden alfabético, los apellidos que se inscriben por día y cómo ubicar el Módulo del Bienestar más cercano a tu domicilio, para que solicites tu entrada a la pensión de discapacidad.

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