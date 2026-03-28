Sin Conflicto con EUA pero el Golfo es de México: Sheinbaum Ante Declaraciones de Trump

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró este sábado que no quiere conflictos con el gobierno de Estados Unidos, pero que la cuenca oceánica que se comparte con Estados Unidos, se llama Golfo de México, luego de las declaraciones de su homólogo estadounidense, Donald Trump, quien reiteró en nombrarla Golfo de América.

Desde Zacatecas, la gobernadora reaccionó a las palabras del mandatario republicano, quien recreó, según sus afirmaciones, una llamada que sostuvo con Sheinbaum.

Ante ello, la Presidenta reaccionó al momento y preguntó a las y los asistentes del evento en Zacatecas cuál era el nombre correcto del Golfo.

"Y no es conflicto ni mucho menos, ni queremos nosotros ningún problema con el gobierno de Estados Unidos. Somos socios. Queremos a nuestros hermanos que viven allá, los defendemos, pero ayer, otra vez dijeron que el Golfo se llamaba Golfo de América", dijo.

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"Somos frijoleros a mucha honra"

Durante el evento, la titular del Ejecutivo Federal reconoció el valor histórico del frijol, como parte de la alimentación de los mexicanos. Esto como parte de la presentación de los avances de la iniciativa Alimentación para el Bienestar.

Sostuvo que recientemente ha reducido el consumo del frijol, por lo que su administración prepara una campaña para difundir los beneficios de integrarlo en la alimentación de manera constante.

"Vamos a hacer una campaña en todo el país para difundir las bondades de comer frijol. Allá del otro lado llegaron a decirnos frijoleros, ¿cierto o no? Pues a mucha honra somos frijoleros", señaló.

En el evento, la mandataria estuvo acompañada por el gobernador del estado, David Monreal, quien habló de la importancia de no dejar de apoyar al campo.

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