Manifestantes Bloquean Periférico Sur y Juegan Reta de Futbol en Carriles Centrales

La tarde de este sábado 28 de marzo se registró un bloqueo en los carriles centrales de Periférico Sur, a la altura de la calle Zapote, en la alcaldía Tlalpan de la Ciudad de México, lo que generó afectaciones viales en la zona.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), alrededor de 100 personas participaron en esta movilización que se desarrolló en los carriles centrales con dirección al oriente, para después ocupar los carriles laterales. Los manifestantes mantuvieron un cierre total de la vialidad como parte de su protesta y expresión pública; incluso, utilizaron el espacio bloqueado para jugar futbol sobre la carpeta asfáltica.

Cascarita de futbol en Periférico Sur. Foto: N+

Al sitio arribó personal de la Policía Metropolitana, quien mantuvo labores de diálogo y acompañamiento con los inconformes, con el objetivo de evitar confrontaciones y buscar una solución que permita liberar la circulación lo antes posible.

Por su parte, el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) recomendó a los automovilistas tomar vías alternas para evitar la zona afectada. Entre las opciones sugeridas se encuentran Avenida del Imán y San Fernando, donde el tránsito se mantiene con mayor fluidez.

Manifestantes Bloquean Periférico Sur

Reta de futbol sobre Periférico Sur

Según los manifestantes, la movilización a la que denominaron una “mega reta de futbol”, tuvo como objeto expresar su rechazo al partido México contra Portugal, programado para realizarse la tarde de este mismo día. Asimismo, buscan visibilizar diversas problemáticas sociales, entre ellas el despojo de tierras, las desapariciones y presuntos actos de represión.

La protesta se da en el contexto de los preparativos rumbo al Mundial de futbol, evento que ha generado diversas manifestaciones en distintos puntos de la capital.

Cascarita de futbol sobre Perférico Sur. Foto: N+

Liberan Periférico Sur

Tras el retiro de manifestantes, la secretaría de Seguridad Ciudadana reabrió la circulación de los carriles centrales del anillo Periférico a la altura de la calle Zapote.

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