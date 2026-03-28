¿Hay Bloqueo en la México-Cuernavaca Hoy, Sábado 28 de Marzo de 2026?

Este fin de semana inician las vacaciones de Semana Santa, y aquí te informamos en tiempo real sobre percances, bloqueos o manifestaciones en la autopista México-Cuernavaca, una de las principales vías de salida hacia el sur del país. Esta carretera conecta con la Autopista del Sol rumbo a las playas de Acapulco, Guerrero, por lo que será utilizada por miles de capitalinos.

Cabe recordar que el viernes 27 de marzo, tras cerca de cinco horas de bloqueo, vecinos de diversas colonias y asentamientos de Xochimilco liberaron los carriles en ambos sentidos. Esto ocurrió luego de que autoridades se comprometieran a abastecer agua mediante pipas.

En el lugar, personal de la Secretaría de Gestión Integral del Agua y de Concertación Política entabló diálogo con los inconformes, quienes habían cerrado los accesos a la Ciudad de México en protesta por la falta de atención a sus demandas relacionadas con la escasez de agua.

Ante este tipo de situaciones, Caminos y Puentes Federales (Capufe) recomienda a los automovilistas considerar rutas alternas como el Viaducto Elevado Tlalpan o la carretera federal libre, además de anticipar su salida y mantenerse atentos a los reportes viales durante este periodo vacacional.

Bloqueos o siniestros hoy en carretera México-Cuernavaca