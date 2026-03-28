Conoce qué carreteras presentan bloqueos, cierres parciales o congestionamiento vehicular, así como las marchas y movilizaciones previstas para hoy sábado 28 de marzo de 2026 en distintos puntos de México.

De acuerdo con reportes de la Guardia Nacional Carreteras y de Caminos y Puentes Federales, durante el viernes 27 de marzo se registraron afectaciones parciales en diversos tramos carreteros debido a manifestaciones y accidentes, por lo que se recomienda tomar precauciones antes de salir a carretera.

Las autoridades exhortaron a los conductores a consultar el estado actualizado de las vías antes de emprender su viaje, a través de las cuentas oficiales de @GN_Carreteras y @CAPUFE, además de salir con anticipación y evitar zonas con posibles conflictos.

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Carreteras afectadas por bloqueos o siniestros: