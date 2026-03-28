¿A Qué Hora Juega Hoy Mexico vs Portugal? Este es el Horario del Partido

Hoy, sábado 28 de marzo de 2026, la Selección Nacional de México se enfrenta a su similar de Portugal en un partido amistoso que no solo sirve de preparación para el Mundial, sino que marca la esperada reinauguración del Estadio Banorte (antes estadio Azteca), tras casi dos años de remodelación.

Aquí te decimos todo lo que necesitas saber para no perderte el México contra Portugal, un evento deportivo que agotó sus boletos en tiempo récord.

Video: Sigue los Pormenores de la Reinauguración del Estadio Banorte y el México-Portugal en Nuestra Transmisión Especial

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¿A qué hora es el partido México vs Portugal?

El encuentro entre el "Tri" de Javier Aguirre y el conjunto luso está programado para iniciar en el horario estelar de la Ciudad de México:

Hora: 19:00 horas (Tiempo del Centro de México).

Tijuana (Pacífico): 17:00 horas.

Cancún (Sureste): 20:00 horas.

Estados Unidos (ET): 21:00 horas.

¿Dónde ver en vivo el partido México vs Portugal?

La transmisión en México será multiplataforma, por lo que podrás seguirlo de forma gratuita en televisión abierta o vía streaming:

Televisión Abierta: Canal 5 de Televisa .

Televisión de Paga: TUDN.

Streaming: ViX / ViX Premium.

¿Cuáles podrían ser las alineaciones del partido México vs Portugal?

De acuerdo con expertos en el tema, Javier Aguirre podría poner a prueba su mejor cuadro ante una potencia europea, mientras que Portugal llega con bajas como la de Cristiano Ronaldo, pero con otras figuras importantes.

México: Luis Malagón; Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo; Edson Álvarez, Luis Chávez; Roberto Alvarado, Sergio Canales (o Fidalgo como novedad), Orbelín Pineda; Raúl Jiménez.

Portugal: Rui Silva; João Cancelo, Tomás Araújo, Gonçalo Inácio, Nuno Mendes; João Neves, Vitinha, Bruno Fernandes; Pedro Neto, Gonçalo Ramos, João Félix.

Por lo pronto, ante la reinauguración del estadio, el gobierno de CDMX ha implementado un operativo especial en las inmediaciones de la sede del partido y el Tren Ligero para agilizar el flujo de los 87,000 asistentes que se esperan.

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