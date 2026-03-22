Caen 21 Por Revender Boletos y Protagonizar Riñas Durante Partido Pumas-América

Un total de 21 personas, 16 por la posible reventa de boletos y cinco por probablemente participar en una riña, fueron detenidas durante el encuentro de fútbol entre Pumas y América, realizado este sábado 21 de marzo, en el Estadio Olímpico Universitario, ubicado en la alcaldía de Coyoacán en Ciudad de México.

Se detalló que las detenciones fueron resultado del dispositivo de seguridad y vigilancia "Estadio Seguro", por personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, realizado durante el encuentro de fútbol.

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¿Qué pasó durante el partido de Pumas - América?

De acuerdo con las autoridades, los uniformados detuvieron a tres mujeres y 13 hombres, entre los que se encontraban tres menores de edad, a quienes tras una revisión de seguridad, les aseguraron tres boletos que, al parecer, ofrecían a un precio superior al de las taquillas.

A los 16 detenidos los presentaron ante el Juez Cívico, quien determinará la sanción correspondiente. Se determinó que cuatro de ellos ya cuentan con presentaciones ante el Juez Cívico por la misma falta.

Además, durante los recorridos de vigilancia, se percataron de que cinco personas participaban en una riña en uno de los accesos, por lo que agentes intervinieron para controlar la situación y tras realizarles una revisión de seguridad, a uno de los sujetos se le aseguró un cuchillo de aproximadamente 15 centímetros.

Por lo anterior, a los cinco hombres que participaban en la riña, también los detuvieron y también los presentaron ante el Juez Cívico, quien determinará la sanción correspondiente.

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CH