Detienen a 5 Aficionados por Hechos Violentos en Partido entre Rayados y Chivas

Autoridades del municipio de Guadalupe en Nuevo León, informaron que tras el partido entre Rayados de Monterrey y Chivas de Guadalajara, que se realizó el sábado 21 de marzo de 2026 en el estado BBVA, se suscitaron varios incidentes violentos entre aficionados.

Mediante un comunicado, se informó que ante lo ocurrido, policías de Guadalupe se desplegaron en los alrededores del estadio para intervenir y detener las agresiones.

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¿Qué pasó en el partido de Rayados contra Chivas?

De acuerdo con las autoridades, como resultado de los hechos, se detuvieron a tres menores de edad y dos mayores, quienes quedaron puestos a disposición del Ministerio Público por el delito de violencia en espectáculos deportivos.

Se detalló que otras nueve personas fueron detenidas por faltas administrativas.

Hasta el momento no se han revelado las identidades de los dos mayores de edad detenidos por los hechos violentos ocurridos tras el partido de Rayados y Chivas.

Las Chivas se impusieron 3 goles a 2 a los Rayados en la Jornada 12 del Clausura 2026. Así, la escuadra tapatía alcanzó 30 puntos en el torneo y por el momento es líder en la Liga MX.

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