¿Qué Son las Chapopoteras, Una de las Causas del Derrame de Hidrocarburos en el Golfo de México?

El derrame de hidrocarburo registrado desde principios de marzo en el Golfo de México ha causado afectaciones en 630 kilómetros del litoral, de acuerdo con ambientalistas, así como la muerte de especies y pérdidas económicas a pescadores de la región.

Varios días después del desastre ecológico, ayer, el Grupo Interinstitucional, integrado por la Secretaría de Marina, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Secretaría de Energía (Sener), la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), Pemex, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y autoridades estatales y locales, informaron sobre la emanación de hidrocarburos detectada en zonas costeras de Veracruz y Tabasco.

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Selaron que tras un seguimiento satelital, análisis oceanográfico y monitoreo de corrientes marinas y vientos, se detectaron tres fuentes como la posible emanación de hidrocarburo:

Vertimiento ilegal de un buque , de 13 que se encontraban en la zona de fondeo de Coatzacoalcos, mismos que se encuentran identificados. Cuatro de ellos están siendo inspeccionados y el resto están siendo localizados con apoyo internacional.

, de 13 que se encontraban en la zona de fondeo de Coatzacoalcos, mismos que se encuentran identificados. Cuatro de ellos están siendo inspeccionados y el resto están siendo localizados con apoyo internacional. Chapopoteras (emanaciones naturales de hidrocarburo) en inmediaciones de Coatzacoalcos.

(emanaciones naturales de hidrocarburo) en inmediaciones de Coatzacoalcos. Chapopoteras (emanaciones naturales de hidrocarburo) en inmediaciones del Complejo Cantarell.

VIDEO: Cronología del Derrame en el Golfo de México: Gráfico Sobre 3 Fuentes de Contaminación

¿Qué son las chapopoteras, una de las causas del derrame de crudo en el Golfo de México?

De acuerdo con la UNAM, son filtraciones de petróleo o asfalto líquido a través de fracturas, fallas, planos de estratificación y discordancias, en donde el escape es lento e indican la existencia de un yacimiento.

"La exploración sísmica de la Sonda de Campeche efectuada en la década de los 70 reconoció cinco zonas de "chapopoteras". La principal es la que se ha denominado como chapopotera de Cantarell".

Las chapopoteras se han localizado frente a los estados de Tamaulipas, Veracruz y Campeche, y generalmente han coincidido con la existencia de importantes yacimientos de

hidrocarburos.

Según el estudio de la UNAM, "Presencia de hidrocarburos en la naturaleza", las chapopoteras ayudan a localizar las fuentes de acumulación de petróleo y gas del subsuelo.

Además de la "chapopotera de Cantarell", en la parte sur del Golfo de México se han identificado un gran número de áreas con emanaciones naturales que se ubican en las costas de Tabasco y Veracruz.

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