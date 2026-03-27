Trump Firma Orden Ejecutiva para Pagar a Personal de TSA ante Crisis de Aeropuertos

El presidente estadounidense Donald Trump firmó este viernes 27 de marzo una orden ejecutiva para pagar a los empleados de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés), luego que un acuerdo que buscaba hacer lo mismo se estancó en el Congreso.

Trump firmó la medida a fin de reducir las largas filas para revisiones de seguridad en muchos de los principales aeropuertos estadounidenses.

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“El sistema de viajes aéreos de Estados Unidos ha llegado a su punto de quiebre”, dijo Trump en el memorando que autoriza los pagos.

“He determinado que estas circunstancias constituyen una situación de emergencia que compromete la seguridad de la nación”, añadió.

Trump agregó que su gobierno utilizará “fondos que tengan un nexo razonable y lógico con las operaciones de la TSA” para realizar los pagos.

¿De dónde provendrán los recursos?

En un comunicado, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, indicó que los trabajadores de la TSA “deberán empezar a recibir cheques de pago a partir del lunes”.

El jueves por la noche, cuando los legisladores lidiaban con el tema, un alto funcionario del gobierno dijo que el dinero provendrá del proyecto de ley de recortes fiscales que Trump firmó el año pasado.

Con información de: AP

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