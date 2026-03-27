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Detienen al "Comandante Galindo", Líder del CJNG en el Oriente del Edomex

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Ramiro Ulises “N”, mejor conocido como “Comandante Galindo”, fue aprehendido por fuerzas federales y del Estado de México en el municipio de Malinalco

Detienen al Comandante Galindo, Líder del CJNG en Oriente del Edomex

Detención de Ramiro Ulises “N”, mejor conocido como “Comandante Galindo”, presunto líder del CJNG en el Edomex. Foto: Fiscalía Edomex

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Fue detenido Ramiro Ulises “N”, mejor conocido como “Comandante Galindo”, identificado como líder regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en el Estado de México (Edomex).

El "Comandante Galindo" fue aprehendido por fuerzas federales y del Estado de México en el municipio de Malinalco y es señalado por su probable participación en delitos de alto impacto.

¿Quiénes participaron en la detención del “Comandante Galindo”?

Las autoridades mexiquenses informaron a través de un comunicado que la captura se realizó con la participación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) y la Fiscalía General de Justicia estatal.

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