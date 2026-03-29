¿Extienden Registro 30 a 64 Años? Estas Pensiones Bienestar Abrirían Inscripciones en Abril 2026

Inician las vacaciones de Semana Santa, pero las actividades de los programas sociales parecen no detenerse, por eso acá te decimos qué Pensiones del Bienestar abrirían registro en abril 2026 y si van a extender el trámite de nuevo ingreso al apoyo de 30 a 64 años para hombres y mujeres.

Adquirió tanta relevancia el registro de la Pensión hombres y mujeres Bienestar de 30 a 64 años, que en una nota te dijimos cómo ubicar tu Módulo del Bienestar más cercano, los requisitos para solicitar el apoyo de 3,300 pesos y a qué hora cerraban las inscripciones este 29 de marzo 2026.

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¿Extienden registro de la Pensión hombres y mujeres Bienestar 30 a 64 años en abril 2026?

El último día para inscribirse al apoyo de 30 a 64 años de edad fue este domingo 29 de marzo, por lo que en el mes de abril no abrirán nueva etapa de registro. Lo que hará la Secretaría del Bienestar con este programa será corroborar los documentos que presentaron los aspirantes, validarán la información y conformarán el padrón de nuevos beneficiarios.

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Puede que en abril no haya información con respecto a la Pensión Bienestar de 30 a 64 años, pero en el mes de mayo es posible que empiecen a contactar a los hombres y mujeres que fueron aceptados para recibir el apoyo para discapacitados de 3,300 pesos por bimestre.

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¿Qué pensiones Bienestar abrirían registro en abril 2026?

Los dos programas que podrían abrir inscripciones en abril 2026 serían la Pensión Bienestar adultos mayores de 65 y más y la de mujeres de 60 a 64 años, esto debido a que la Secretaría de Bienestar suele abrir registro en los meses en que no hay pago para los beneficiarios.

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Por supuesto, toda esta información deberá ser confirmada por Ariadna Montiel Reyes, titular de la Secretaría del Bienestar. Pero en caso de que se abra el registro de la Pensión Bienestar adultos mayores y mujeres de 60 a 64 años en abril 2026, los requisitos y documentos que van a pedir son los siguientes:

Para la pensión adultos mayores se debe tener 65 años de edad o más al momento de la inscripción.

Para la pensión mujeres Bienestar, se debe tener los años 60 cumplidos al momento de la inscripción.

Identificación oficial vigente. (Credencial para votar, pasaporte, cartilla, cédula profesional, credencial del Inapam o carta de identidad).

CURP Impresión reciente.

Acta de nacimiento (Legible).

Comprobante de domicilio, No mayor a 6 meses (teléfono, luz, gas, agua o predial).

Teléfono de contacto. Celular y de casa.

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