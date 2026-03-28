Mañana Termina Registro de Pensión Bienestar 30-64 Años: A Qué Hora Cierra y Cómo Asegurar Apoyo

Después de una semana el registro de la Pensión hombres y mujeres Bienestar de 30 a 64 años de edad termina este domingo 29 de marzo 2026 y si aún no lo haces, acá te decimos a qué hora cierra la inscripción y cómo asegurar el apoyo de 3,300 pesos en un Módulo de Bienestar.

Desde que inició el registro de la Pensión universal 30 a 64 años, en una nota ya te dimos los pasos para ubicar tu Módulo de Bienestar más cercano, los requisitos que deben cumplir hombres y mujeres y quiénes deben solicitar el apoyo antes del 29 de marzo.

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¿A qué hora cierra el registro de la Pensión Bienestar 30 a 64 años?

La etapa de inscripción al apoyo Bienestar de 30 a 64 años termina a las 16:00 horas del domingo 29 de marzo 2026. Eso quiere decir que desde las 10:00 de la mañana y hasta minutos después de las 15:00 de la tarde, los hombres y mujeres pueden acudir a su Módulo del Bienestar más cercano para inscribirse al programa social.

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Debido a que el registro se hace por orden alfabético, para este domingo 29 de marzo se inscriben todos los hombres y mujeres de 30 a 64 años. Todas las personas con discapacidad, que tengan sus documentos en original y copia, van a poder acudir a su módulo más cercano a tramitar el apoyo de 3,300 pesos.

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¿Cómo asegurar el apoyo de 3,300 pesos de la Pensión Bienestar 30 a 64 años en 2026?

Si quieres asegurar el apoyo que brinda la Pensión Universal de 30 a 64 años, debes cumplir con las siguientes condiciones:

Tener menos de 65 años de edad .

. Vivir en una de las entidades que entregan el apoyo a personas con discapacidad permanente de 0 a 64 años de edad .

. Acta de nacimiento en original y copia.

en original y copia. Identificación oficial vigente en original y copia (credencial para votar, pasaporte, credencial de Inapam o algún otro documento que la acredite).

en original y copia (credencial para votar, pasaporte, credencial de Inapam o algún otro documento que la acredite). Clave Única de Registro de Población ( CURP ) en original y copia.

) en original y copia. Comprobante de domicilio en original y copia (máximo 6 meses de antigüedad).

en original y copia (máximo 6 meses de antigüedad). Certificado y/o constancia médica que acredite la discapacidad permanente emitido por alguna institución pública del sector salud federal, estatal o municipal.

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Una vez terminado el registro de la Pensión hombres y mujeres Bienestar de 30 a 64 años, las personas que hayan llevado sus documentos como debe ser y se valide su CURP ante RENAPO (Registro Nacional de la Población) serán contactada para que reciban su Tarjeta de Bienestar.

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