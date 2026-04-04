Registro Abierto Apoyo Bienestar de 600 Mil en Abril: Así lo Piden Hombres y Mujeres 18-64 Años

Estamos en plena época de vacaciones de la Semana Santa y la mejor de todo es que aún sigue abierto el registro al apoyo Bienestar para hombres y mujeres de 18 a 64 años de 600 mil pesos, por eso acá te mostramos los requisitos y cómo inscribirse en abril 2026.

Durante este mes varios programas sociales cuentan con inscripciones disponibles, por eso en una nota ya te dijimos cuándo termina el registro al apoyo Bienestar mujeres de 50 a 64 años y cómo solicitar la Tarjeta Margarita Maza en abril 2026, que da un pago de hasta 12 mil pesos durante todo este año.

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Requisitos del apoyo Bienestar de 600 mil pesos para hombres y mujeres de 18 a 64 años

El programa del que te hablamos es Vivienda para el Bienestar de CONAVI, que aún tiene abierto su registro en línea a través de la página https://sistemaintegraloperativo.conavi.gob.mx. Y para inscribirse en abril 2026, los aspirantes deben cumplir con los siguientes requisitos:

CURP.

Nombre completo de la persona solicitante.

Fecha de nacimiento.

Correo electrónico.

Número telefónico.

Datos personales y del domicilio en que vive el aspirante.

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¿Cómo hacer registro al apoyo Bienestar para hombres y mujeres de 18 a 64 años en abril 2026?

Si cumples con los requisitos iniciales al apoyo de Vivienda Bienestar, la CONAVI permite hacer el pre-registro en línea, si se llevan a cabo estos pasos:

Entra al siguiente link: https://sistemaintegraloperativo.conavi.gob.mx.

Llena todos los campos con sus datos personales, como tu CURP, nombre, fecha de nacimiento, correo electrónico, número de teléfono, domicilio, entre otros.

Es importante aclarar que este pre-registro de Vivienda para el Bienestar 2026 tiene la finalidad de que las personas manifiesten su interés en el programa para que las autoridades contemplen sus municipios para la construcción de casas o departamentos.

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Una vez completado el pre-registro en línea el apoyo de Vivienda Bienestar de 600 mil pesos, los hombres y mujeres de 18 a 64 años deberán estar pendientes de las próximas convocatorias que brinde el programa, pues en ellas se anunciarán las fechas y los lugares donde se abrirán inscripciones en México.

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