Registro Abierto a Mujeres 18 a 59 Años en Abril: Cómo Recibir Tarjeta Margarita Maza de $12,000

Es época de descanso para millones de personas, pero las autoridades anunciaron que el apoyo para mujeres de 18 a 59 años de edad sigue con registro abierto, por eso acá te decimos cómo recibir la Tarjeta Margarita Maza en abril 2026, que da un pago de hasta 12 mil pesos durante todo este año en México.

Desde el pasado mes de marzo se abrió el registro al apoyo Bienestar para mujeres de 18 a 59 años, por eso en una nota te mostramos los requisitos y cómo asegurar el pago de 2,500 pesos bimestrales. Ahora, las personas del sexo femenino tienen la oportunidad de obtener una tarjeta, sobre todo si son jefas de familia y las responsables de la economía en su hogar.

Video: Claudia Sheinbaum Conmemora Bicentenario de Margarita Maza y Destaca Rol de Mujeres

Requisitos para hacer registro al apoyo para mujeres de 18 a 59 años

La Tarjeta Margarita Maza tiene registro en abril 2026 para miles de mujeres jefas de familia y para que sepan si son elegibles, acá te dejamos la lista de requisitos que necesitan para inscribirse y los documentos que deben presentar en original y copia:

Solicitud de Registro al programa (F1). Lo dan al momento de registrarse.

Cuestionario Socioeconómico (F2) donde se recaba la información de las Jefas de Familia solicitantes. Lo dan al momento de registrarse.

Credencial para votar vigente, con domicilio en el Estado de Oaxaca .

. En caso de que en la identificación no sea visible el CURP, se debe presentar la CURP certificada.

Comprobante de domicilio (no mayor a tres meses).

Acta de nacimiento de los hijos menores de 18 años que estén bajo resguardo de la Jefa de Familia.

En caso de que el acta de nacimiento de los menores no tenga CURP, se debe presentar la CURP Certificada.

En caso de resguardo o custodia, es necesario presentar la solución judicial, constancia de Medida de Protección expedida por la PRODENNAO, Procuradurías Municipales o DIF Municipal.

Nota relacionada: Registro de Apoyo Bienestar para Mujeres de 50 a 64 Años Termina en Abril 2026: ¿Qué Día Cierra?

Video: Atardeceres en Punta Zicatela Cautivan a Visitantes en Oaxaca esta Semana Santa

¿Cómo recibir la Tarjeta Margarita Maza 2026?

La tarjeta que da un apoyo de 2,000 pesos bimestrales, en una y en hasta seis ocasiones durante este 2026, se puede solicitar en los Módulos Regionales que están ubicados en las ocho regiones de Oaxaca. Otra opción es acudir a la siguiente dirección a hacer el trámite presencial:

Oficina Central de la SEBIENTI: Cd. Administrativa "Benemérito de las Américas", edificio 5, segundo nivel, Carretera Oaxaca - Istmo Km 11.5, C.P. 68270.

Nota relacionada: Registro Pensión Bienestar 30-64 Años: ¿Qué Hombres y Mujeres Asegurarán su Apoyo en Abril 2026?

El registro para solicitar el apoyo para mujeres de 18 a 59 años terminar el próximo 17 de abril. Una vez concluida la etapa de inscripción a la Tarjeta Margarita Maza 2026, las solicitudes serán dictaminadas de acuerdo con los criterios que establece la vigente convocatoria.

Historias recomendadas: