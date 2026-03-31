Mala Noticia. ¿Quiénes No Cobran Pago Doble Becas Bienestar en Abril 2026 y Cuánto Reciben?

Los estudiantes recibieron una buena y una mala noticia el lunes: ha salido el calendario de depósitos de las Becas Bienestar, pero no todos los beneficiarios del programa recibirán el ya confirmado pago doble en abril 2026. ¿Cuánto les pagarán? Te contamos quiénes son y los montos que recibirá cada quien.

Luego de una larga espera para los alumnos de preparatoria y universidad, la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar dio a conocer las fechas de pago de las Becas Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el Futuro, además de Beca Rita Cetina. A pesar de que no todas se entregarán al mismo tiempo, es un hecho que llegarán a las Tarjetas de Bienestar y se verá reflejado en su estatus.

No obstante, una de las noticias que más entusiasmo causó a las y los beneficiarios es que durante abril 2026 habría un pago doble, pese a que se suspenderá la dispersión en algunas fechas del mes.

¿Quiénes no cobran pago doble de Becas Bienestar en abril 2026?

Según lo confirmó el titular de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, Julio León, en este periodo de pagos correspondiente al bimestre marzo-abril 2026, los beneficiarios que reciben un pago doble son quienes están registrados en la Beca Benito Juárez (preparatoria) y Jóvenes Escribiendo el Futuro (universidad).

Esto se debe a que durante el primer bimestre de dispersión las y los beneficiarios no recibieron su pago, por lo que se ha juntado con la segunda ministración.

Por ello, si tú formas parte del grupo de beneficiarios afortunados que cobrarán dos depósitos, te compartimos aquí el calendario, no sin antes recordarte que las fechas están acomodadas en orden alfabético, de acuerdo con la inicial de tu primer apellido.

Lunes 13 de abril 2026 : A, B

: A, B Martes 14 de abril 2026: C

C Miércoles 15 de abril 2026: D, E, F

Jueves 16 de abril 2026: G

G Viernes 17 de abril 2026 : H, I , J , K, L

: H, I , J , K, L Lunes 20 de abril 2026: M

M Martes 21 de abril 2026 : N, Ñ, O, P, Q

: N, Ñ, O, P, Q Miércoles 22 de abril 2026: R

R Jueves 23 de abril 2026 : S

: S Viernes 24 de abril 2026: T, U , V, W, X, Y, Z

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¿Cuáles son los montos de pagos de Becas Bienestar en abril 2026?

Ya que te has informado de quiénes son las y los beneficiarios que sí y no recibirán un pago doble, no debes perder de vista los montos que se verán reflejados en tu estatus este mes, así podrás administrar mejor tus recursos a lo largo del bimestre.

A continuación te compartimos la lista de cuánto recibirán beneficiarios de cada programa:

Beca Benito Juárez: $1,900 pesos bimestrales x 2 = $3,800 pesos

Jóvenes Escribiendo el Futuro: $5,800 pesos x 2 = $11,600 pesos

Beca Rita Cetina: $1,900 pesos bimestrales por familia, más $700 pesos por alumno extra

1 alumno = $1,900 pesos

2 alumnos = $2,600 pesos

3 alumnos = $3,300 pesos

Te recordamos que para saber si ya cayó tu pago, tienes tres opciones: revisar directamente en el cajero automático, la línea Bienestar (800 900 2000) o checar tu estatus en la app del Banco del Bienestar. En caso de no contar con ella, te compartimos los sencillos pasos que debes seguir:

Descarga e Instalación: Busca la "App Banco del Bienestar" oficial en la tienda de tu sistema operativo. Registro: Ingresa tu número de celular y acepta los términos y condiciones. Vinculación de Tarjeta: Introduce los 16 dígitos de tu tarjeta del Bienestar y el NIP que usas en el cajero. Crear Contraseña: Genera una contraseña segura y confírmala. Consulta: Inicia sesión con tu nueva contraseña para ver tu saldo y movimientos al instante

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