¿Cuándo Hay Sorteos de Lotería Nacional en Abril 2026? Calendario con Premios y Fechas

Estás a 'un cachito' de distancia de ser millonario, dado que al comprar un boleto de la Lotería Nacional participas por ganar en alguna de las rifas de la semana. Así que para que no te quedes sin oportunidad de obtener un premio, en N+ te compartimos el calendario de sorteos de abril 2026, con fechas y recompensas.

Sin importar si te estás iniciando o ya eres un experto en la Lotería Nacional, debes saber que existen distintas variedades de sorteos, que se juegan según el día de la semana, incluidos los electrónicos y tradicionales.

De esta última rama se desprenden los distintos sorteos de los que te comunicamos resultados cotidianamente: mayor, superior, zodiaco, zodiaco especial, Especial, Gran Sorteo Especial. Además debes saber que hay dos oportunidades al año de resultar con un premio multimillonario: el Sorteo Magno y el Gordo de Navidad.

De hecho, puedes consultar la lista completa de resultados del Sorteo Zodiaco del pasado domingo 29 de marzo, para que conozcas la dinámica de los concursos.

Para que no te pierdas en las fechas, en notas previas ya te compartimos el Calendario de Sorteos de Febrero, así como las fechas en las que se Jugó Lotería Nacional en Marzo 2026.

Video: Resultado Premio Mayor Sorteo Zodiaco 1740 de la Lotería Nacional Hoy 29 de Marzo del 2026

Tipos de Sorteos de Lotería Nacional que se juegan en abril 2026, por día de la semana

Sorteo Mayor - Martes

Sorteo Superior - Viernes

Sorteo Especial - Una vez al mes

Sorteo Zodiaco - Domingo

Sorteo Zodiaco Especial - Un domingo al mes

Sorteo Gordo - 24 de diciembre

Sorteo Magno - 31 de diciembre

¿Qué días de abril 2026 hay sorteos de Lotería Nacional?

A diferencia de marzo 2026 que contemplaba 14 eventos, el calendario de Sorteos de Abril 2026 tiene agendados 10 concursos. Ello, debido a que se atraviesa Semana Santa, días en los que no habrá Lotería Nacional.

De modo que el primer sorteo tendrá lugar el Martes 7 de abril, mientras que el último será el día 28. Por lo que si quieres participar en alguno de estos Sorteos debes comprar tu billete en los kioscos de la Lotería Nacional, o el sitio de Alegría Lotería.

Ten en cuenta que el premio que obtengas dependerá de si compraste un "cachito", es decir una de las 20 partes que conforman una serie o una serie completa, es decir un número que participa en los Sorteos de la Lotería Nacional.

¿Cuánto ganas en cada Sorteo de la Lotería Nacional en abril 2026?

Sorteo Mayor 4008

Fecha: 7 de abril 2026

Premio Mayor: 21 millones de pesos

Costo Cachito: 30 pesos

Sorteo Superior 2879

Fecha: 10 de abril 2026

Premio Mayor: 17 millones de pesos

Costo Cachito: 40 pesos

Sorteo Zodiaco 1741

Fecha: 12 de abril 2026

Premio Mayor: 7 millones de pesos

Costo Cachito: 20 pesos

Sorteo Mayor 4009

Fecha: 14 de abril 2026

Premio Mayor: 21 millones de pesos

Costo Cachito: 30 pesos

Sorteo Superior 2880

Fecha: 17 de abril 2026

Premio Mayor: 17 millones de pesos

Costo Cachito: 40 pesos

Sorteo Zodiaco 1742

Fecha: 19 de abril 2026

Premio Mayor:11 millones de pesos

Costo Cachito: 35 pesos

Sorteo Mayor 4010

Fecha: 21 de abril 2026

Premio Mayor: 21 millones de pesos

Costo Cachito: 30 pesos

Sorteo Superior 2881

Fecha: 24 de abril 2026

Premio Mayor: 17 millones de pesos

Costo Cachito: 40 pesos

Sorteo Zodiaco 1743

Fecha: 26 de abril 2026

Premio Mayor: 7 millones de pesos

Costo Cachito: 20 pesos

Sorteo Zodiaco Especial 311

Fecha: 28 de abril 2026

Premio Mayor: 27 millones de pesos

Costo Cachito: 60 pesos

¿Cómo cobrar los premios de la Lotería Nacional?

La Lotería Nacional ha informado que sin importar el monto o si se trata de un reintegro o el premio de algún sorteo electrónico, o por sorteos tradicionales, podrás cobrarlo directamente en las oficinas de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública.

Ésta se ubica en la Plaza de la República no. 117, primer piso, colonia Tabacalera, de la alcaldía Cuauhtémoc. En un horario de lunes a viernes de 09:00 a 13:00 horas, a partir del día siguiente a la celebración del concurso.

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