¿Cuándo Hay Sorteo de la Lotería Nacional en Febrero 2026? Fechas, Tipo y Lista de Premios

Si de tentar a la suerte se trata, la Lotería Nacional tiene una serie de sorteos en los que puedes poner a prueba tu fortuna. Y en N+ te damos a conocer la lista completa con fechas y premios para que no pierdas la oportunidad de comprar tu "cachito" y participar.

Y si aún no estás familiarizado, pero este año quieres poner a prueba tu suerte, debes saber que la Lotería Nacional tiene sorteos tradicionales y electrónicos, que se celebran en distintos momentos del mes y otorgan distintos premios.

Sorteo Gordo - 24 de diciembre

Sorteo Magno - 31 de diciembre

Sorteo Zodiaco Especial - Un domingo al Mes

Sorteo Mayor - Martes

Sorteo Superior - Viernes

Sorteo Especial - Una vez al mes

Sorteo Zodiaco - Domingo

Los billetes los puedes conseguir tanto en el kiosko de venta de "cachitos", como en el sitio web de Alegría Lotería. Y el premio dependerá de si compraste un billete o la serie completa, por ejemplo el Sorteo Mayor entrega 21 millones de pesos como Premio Mayor.

¿Cuándo hay sorteo de la Lotería Nacional en febrero de 2026?

Tal como ocurrió en enero, cuando te presentamos el listado completo del mes, vale la pena repasar qué sorteos habrá en febrero de 2026 así como su tipo y qué monto entregarán como Premio Mayor.

Según el Calendario de Febrero de la Lotería Nacional se celebrará un total de 12 sorteos hasta el próximo 28 del mes, distribuidos en Sorteo Zodiaco, Sorteo Mayor, Sorteo Superior, Sorteo Especial y Sorteo Zodiaco Especial.

A continuación hallarás un listado con los Sorteos de Febrero por fecha

Sorteo Mayor 4000

Fecha: 3 de febrero 2026, 20:00 horas

Premio Mayor: 21 millones de pesos

Valor Cachito: 30 pesos

Sorteo Superior 2871

Fecha: 6 de febrero 2026, 20:00 horas

Premio Mayor: 17 millones de pesos

Valor Cachito: 40 pesos

Sorteo Zodiaco 1734

Fecha: 8 de febrero 2026, 20:00 horas

Premio Mayor: 7 millones de pesos

Valor Cachito: 20 pesos

Sorteo Mayor 4001

Fecha: 10 de febrero 2026, 20:00 horas

Premio Mayor: 21 millones de pesos

Valor Cachito: 30 pesos

Sorteo Superior 2872

Fecha: 13 de febrero 2026, 20:00 horas

Premio Mayor: 17 millones de pesos

Valor Cachito: 40 pesos

Sorteo Especial 309

Fecha: 15 de febrero 2026, 20:00 horas

Premio Mayor: 27 millones de pesos

Valor Cachito: 60 pesos

Sorteo Mayor 4002

Fecha: 17 de febrero 2026, 20:00 horas

Premio Mayor: 21 millones de pesos

Valor Cachito: 30 pesos

Sorteo Superior 2873

Fecha: 20 de febrero 2026, 20:00 horas

Premio Mayor: 17 millones de pesos

Valor Cachito: 40 pesos

Sorteo Especial 1735

Fecha: 22 de febrero 2026, 20:00 horas

Premio Mayor: 11 millones de pesos

Valor Cachito: 35 pesos

Sorteo Mayor 4003

Fecha: 24 de febrero 2026, 20:00 horas

Premio Mayor: 24 millones de pesos

Valor Cachito: 30 pesos

Sorteo Superior 2874

Fecha: 27 de febrero 2026, 20:00 horas

Premio Mayor: 17 millones de pesos

Valor Cachito: 40 pesos

¿Cuánto ganas si te toca la Lotería Nacional?

Como ya te adelantamos, si bien cada sorteo cuenta con una bolsa para repartir sus premios. Estos dependen del número de "cachitos" que hayas comprado. Además de que en cada sorteo existen los reintegros.

Sin embargo, a continuación te explicamos cuál es el Premio Mayor de cada uno de los sorteos.

Sorteo Mayor

Entrega un Premio Mayor de 21 millones de pesos, repartidos en tres series.

Sorteo Superior

Su Premio Mayor es de 17 millones de pesos, repartidos en dos series.

Sorteo Especial

Entrega un Premio Mayor de 27 millones de pesos, repartidos en dos series.

Sorteo Zodiaco

Su Premio Mayor es de 7 millones de pesos, repartidos en una serie.

Sorteo Zodiaco Especial

Su premio mayor es de 11 millones de pesos, repartidos en una serie.

Recuerda que una vez que compruebes que tu boleto salió premiado, tienes un plazo de 60 días naturales posteriores a la celebración de cada sorteo para cobrar tu premio. Al reverso de tu "cachito" hallarás información adicional para orientarte sobre cada sorteo específico.

