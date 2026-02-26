¿Cuándo Hay Sorteos de la Lotería Nacional en Marzo de 2026? Lista con Premios, Tipo y Fechas
Conoce todos los sorteos de la Lotería Nacional que contempla el calendario de marzo, puedes ganar hasta 21 millones de pesos
¿Y si este mes sí te vuelves millonario? Al comprar un 'cachito' de la Lotería Nacional tienes oportunidad de ganar alguno de los premios que ofrecen los distintos sorteos. Para que no te quedes sin participar, en N+ te compartimos la lista completa con fechas y premios de marzo para que no pierdas la oportunidad de ganar.
Si eres nuevo en tentar a la suerte, debes saber que existen distintos tipos de sorteos: electrónicos, tradicionales, deportivos y raspaditos. La Lotería Nacional publica el calendario completo de sorteos a inicios de mes, por lo que previamente te dimos a conocer la fecha de los sorteos de febrero, así como la de enero de 2026.
Dado que los Sorteos Tradicionales son de lo más seguido, te compartimos los tipos de sorteos que existen y sus premios, así tendrás oportunidad de pensar con cual te quieres arriesgar este mes.
- Sorteo Mayor - Martes
- Sorteo Superior - Viernes
- Sorteo Especial - Una vez al mes
- Sorteo Zodiaco - Domingo
- Sorteo Zodiaco Especial - Un domingo al mes
- Sorteo Gordo - 24 de diciembre
- Sorteo Magno - 31 de diciembre
¿Cuándo hay Lotería Nacional en marzo de 2026? Lista completa de Sorteos
Dado que marzo es un mes más extenso que febrero, el Calendario de Sorteos de la Lotería Nacional está compuesto de 14 eventos. El primero tendrá lugar el domingo 1 de marzo y el último el martes 31 del mes.
Así que si estás dispuesto a comprar un 'cachito' o billete, puedes conseguirlo en los kioscos, así como en el sitio web de Alegría Loteria. El premio que obtengas dependerá de si compras un sólo billete o la serie completa.
Un 'cachito' es una de las 20 partes que conforman una serie, por lo que también es conocido como fracción. Mientras que la serie es un número que participa en los Sorteos de la Lotería Nacional.
¿Cuánto ganas si te toca el Premio Mayor de la Lotería Nacional?
Ahora bien, si ya te estás convenciendo de participar en alguno de los sorteos antes mencionados, te adelantamos las fechas y premios que obtendrás por cada uno de éstos.
Sorteo Zodiaco 1736
- Fecha: Domingo 1 de marzo, a las 20:00 horas
- Premio Mayor: 7 Millones de pesos
Sorteo Mayor 4004
- Fecha: Martes 3 de marzo, a las 20:00 horas
- Premio Mayor: 21 millones de pesos
Sorteo Superior 2875
- Fecha: Viernes 6 de marzo de 2026, a las 20:00 horas
- Premio Mayor: 17 millones de pesos
Sorteo Zodiaco 1737
- Fecha: Viernes 8 de marzo de 2026, a las 20:00 horas
- Premio Mayor: 7 millones de pesos
Sorteo Mayor 4005
- Fecha: Viernes 10 de marzo de 2026, a las 20:00 horas
- Premio Mayor: 21 millones de pesos
Sorteo Superior 2876
- Fecha: Viernes 13 de marzo de 2026, a las 20:00 horas
- Premio Mayor: 17 millones de pesos
Sorteo Zodiaco 1738
- Fecha: Viernes 15 de marzo de 2026, a las 20:00 horas
- Premio Mayor: 7 millones de pesos
Sorteo Mayor 4006
- Fecha: Viernes 17 de marzo de 2026, a las 20:00 horas
- Premio Mayor: 21 millones de pesos
Sorteo Superior 2877
- Fecha: Viernes 20 de marzo de 2026, a las 20:00 horas
- Premio Mayor: 17 millones de pesos
Sorteo Zodiaco 1739
- Fecha: Viernes 22 de marzo de 2026, a las 20:00 horas
- Premio Mayor: 7 millones de pesos
Sorteo Especial 310
- Fecha: Viernes 24 de marzo de 2026, a las 20:00 horas
- Premio Mayor: 27 millones de pesos
Sorteo Superior 2878
- Fecha: Viernes 27 de marzo de 2026, a las 20:00 horas
- Premio Mayor: 17 millones de pesos
Sorteo Zodiaco Especial 1740
- Fecha: Viernes 29 de marzo de 2026, a las 20:00 horas
- Premio Mayor: 11 millones de pesos
Sorteo Mayor 4007
- Fecha: Viernes 31 de marzo de 2026, a las 20:00 horas
- Premio Mayor: 21 millones de pesos
