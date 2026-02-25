Hoy Hay Lotería Nacional: Resultados del Sorteo Zodiaco Especial 1735 del 25 de Febrero 2026

Es hoy, es hoy. El Sorteo Zodiaco Especial 1735 que estaba calendarizado para el pasado domingo 22 de febrero, se realizará este miércoles 25. Esta rifa cuyo premio mayor entrega 11 millones de pesos rinde homenaje al Día Internacional de la Lengua Materna. Y en N+ te damos a conocer los resultados y lista completa de ganadores de la Lotería Nacional.

Como te adelantamos en una nota previa, el sorteo Zodiaco Especial 1735 de la Lotería Nacional (Lotenal) fue pospuesto a pocos minutos de dar inicio el domingo, en respuesta a la situación de inseguridad y afectaciones a la movilidad en diversas entidades del país derivado del abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alías 'El Mencho', líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Dicho lo anterior, es importante destacar que la Lotería Nacional habilita un video en YouTube para ver en vivo el Sorteo Zodiaco Especial 1735. El concurso inicia a las 20:00 horas (tiempo del centro de México), de este 25 de febrero.

Junto con el Sorteo Mayor y el Sorteo Zodiaco, en su versión habitual, se trata de uno de los sorteos más solicitados de la Lotenal, por lo que ya te dimos a conocer los resultados y números ganadores del Sorteo Mayor 4003 del Día de la Bandera, así como dónde cayó el Premio Mayor.

¿A qué hora inicia el Sorteo Zodiaco Especial del 25 de febrero 2026?

Ahora bien, si decidiste tentar a la suerte y comprar un 'cachito' para ese Sorteo Zodiaco Especial, que originalmente se celebraría el domingo 22 de febrero de 2026, debes saber que se celebrará este miércoles 25 de febrero de 2026 en punto de las 20:00 horas.

Sin embargo, como es costumbre, el video donde se puede seguir en vivo la transmisión se habilitará desde una hora antes, para que puedas seguir en vivo todo el protocolo previo al concurso.

¿Cómo ver en vivo el Sorteo Zodiaco Especial de hoy?

Este sorteo se podrá seguir en vivo a través de la cuenta de YouTube de la Lotería Nacional (Lotenal), a la hora antes mencionada. Para poder verlo debes ubicar el apartado "en directo", y una vez ahí seleccionar el video que tenga la leyenda "Sorteo Zodiaco Especial No. 1735".

Además, como es habitual en N+ te compartiremos el listado con los números ganadores del Sorteo Zodiaco de este 25 de febrero de 2026, a partir de las 20:00 horas. En el apartado siguiente hallarás la lista completa de resultados.

Resultados Sorteo Zodiaco Especial 1735 Hoy 25 de Febrero 2026: Números Ganadores

El número 0786 obtiene premio de 11,000,000.00 pesos - Geminis

El número **** obtiene premio de 1,500,000.00 pesos

El número **** obtiene premio de 1,500,000.00 pesos

El número **** obtiene premio de 400,000.00 pesos

El número **** obtiene premio de 400,000.00 pesos

El número **** obtiene premio de 200,000.00 pesos

El número **** obtiene premio de 200,000.00 pesos

El número 4679 obtiene premio de 140,000.00 pesos - Aries

El número **** obtiene premio de 140,000.00 pesos

El número **** obtiene premio de 120,000.00 pesos

El número **** obtiene premio de 120,000.00 pesos

El número 6416 obtiene premio de 100,000.00 pesos - Geminis

El número **** obtiene premio de 100,000.00 pesos

El número **** obtiene premio de 100,000.00 pesos

El número **** obtiene premio de 80,000.00 pesos

El número **** obtiene premio de 80,000.00 pesos

El número **** obtiene premio de 80,000.00 pesos

El número 8633 obtiene premio de 60,000.00 pesos- Geminis

El número **** obtiene premio de 60,000.00 pesos

El número **** obtiene premio de 60,000.00 pesos

El número **** obtiene premio de 60,000.00 pesos

