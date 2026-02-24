Ganadores de la Lotería Nacional En Vivo Hoy 24 de Febrero 2026: Resultados Sorteo Mayor 4003

¿Y si hoy es el día en el que te vuelves millonario?, como cada martes se celebra el Sorteo Mayor que entrega 21 millones de pesos como Premio Mayor, y en el que participan 60 mil números. Si decidiste tentar a la suerte y comprar un 'cachito', en N+ te damos a conocer la lista completa de ganadores de este 24 de febrero de 2026.

Ten en cuenta que el Sorteo Mayor 4003 de este martes rinde homenaje a uno de los símbolos patrios de México: la Bandera Nacional. Esto, debido a que cada 24 de febrero se le rinde homenaje, al ser testigo de los momentos más trascendentales del país y acompañar los ideales de libertad, justicia y paz.

Si bien el Sorteo Mayor de este martes se celebrará en el Teatro de la Lotería Nacional, ubicado en la alcaldía Cuauhtémoc de Ciudad de México, también se podrá seguir en vivo a través de la transmisión de la cuenta de YouTube de la Lotería Nacional (Lotenal). El evento inicia en punto de las 20:00 horas (tiempo del centro de México), hoy 24 de febrero.

Éste es el primer sorteo que se celebra en la semana, luego de que la Lotería Nacional determinó suspender el Sorteo Zodiaco Especial del pasado domingo 22 de febrero en respuesta a la situación de inseguridad que se vivió en México.

¿Dónde ver en vivo el Sorteo Mayor 4003 de Hoy 24 de febrero 2026?

Como ya te adelantamos, a través del canal de Youtube de la Lotería Nacional (Lotenal) se habilitará una transmisión en vivo donde se podrá seguir el Sorteo Mayor 4003. Allí los 'Niños Gritones' darán a conocer los números ganadores de este 24 de febrero de 2026.

Para poder seguir en vivo la transmisión, sólo es necesario ubicar el video con la leyenda "Sorteo Mayor no. 4003: "Día de la Bandera". Si bien la ceremonia del Sorteo Mayor se celebrará en punto de las 20:00 horas, desde momentos atrás se puede ver el protocolo de preparación para la rifa.

Resultados Lotería Nacional Hoy 24 de febrero de 2026: Ganadores Sorteo Mayor 4003

Si no puedes seguir en vivo la transmisión, a partir de las 20:00 horas de este martes podrás encontrar aquí el listado con todos los números ganadores del Sorteo Mayor 4003 en conmemoración del Día de la Bandera.

El número 47097 obtiene premio de 21, 000, 000, Premio Mayor

El número 09321 obtiene premio de 2,550,000 Segundo Premio

El número 21317 obtiene premio de 900, 000

El número 16172 obtiene premio de 240, 000

El número 43757 obtiene premio de 240, 000

El número 21542 obtiene premio de 240, 000

El número 03542 obtiene premio de 240, 000

El número 56986 obtiene premio de 120, 000

El número 24679 obtiene premio de 120, 000

El número 50061 obtiene premio de 120, 000

El número 55387 obtiene premio de 120, 000

El número 42294 obtiene premio de 120, 000

¿Cómo saber si gané Hoy en la Lotería Nacional del 24 de Febrero 2026? Así sabes si fuiste premiado

Si escuchaste que los "Niños Gritones" de la Lotería nombraron tu número, o tienes duda sobre si tu "cachito" está entre los premiados, puedes comprobarlo con los siguientes métodos.

Lista de Premios: Se puede hallar en expendios de la Lotería Nacional al día siguiente del sorteo, así como consultarla de manera virtual

Se puede hallar en expendios de la Lotería Nacional al día siguiente del sorteo, así como consultarla de manera virtual Verificador de Cachitos : En esta herramienta puedes consultar el número de cachito y colocar la fecha en la que se celebró el Sorteo en el que participaste.

: En esta herramienta puedes consultar el número de cachito y colocar la fecha en la que se celebró el Sorteo en el que participaste. Redes sociales: Ya sea mirar la transmisión por Youtube, o consultar la pizarra en Facebook con los resultados.

Ya sea mirar la transmisión por Youtube, o consultar la pizarra en Facebook con los resultados. Agente de ventas: Puedes solicitarle información sobre los números ganadores del Sorteo en el que participaste o pedirle que ingrese tu boleto a la máquina de la Lotería Nacional.



